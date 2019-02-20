В ЮУрГУ более 50 пар зарегистрировали отношения в импровизированном загсе.

- Мы предлагаем студентам пожениться в шуточной форме. Они проходят испытания, чтобы доказать, что любят друг друга и что они - настоящая пара, - сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году участникам проекта "Студенческая свадьба" предложили познакомиться со свадебными обрядами времен Дикого Запада, цивилизации майя, расцвета Греческого архипелага, Ренессанса, а также проявить себя в конкурсах, связанных с той или иной эпохой.

К примеру, на площадке Дикого Запада прошли соревнования по дартсу, эпоха Ренессанса предложила студентам нарисовать портрет второй половинки, древние греки устроили конкурс на доверие, а площадка времен цивилизации майя стала испытанием для пар, согласившихся со связанными руками выбраться из паутины.

- Мы встречаемся уже год, - призналась одна из пар. - Для нас студенческая свадьба - это демоверсия настоящей свадьбы!

Стоит отметить, что организаторы "Студенческой свадьбы" всякий раз стилизуют ее по-новому. В прошлом году главной темой праздника стала мафия и время строгих костюмов, джаза и сухого закона. А годом раньше - лихие 90-е: ковры на стене, приставки "Денди" и малиновые пиджаки.