Как пояснил начальник управления благоустройства Владимир Жучков, за последнюю неделю подрядчикам передали 92 замечания, связанные с некачественной уборкой снега во дворах, на дорогах и внутриквартальных проездах. Помимо прочего, составлено 18 актов в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию. Однако дисциплина исполнения предписаний крайне низкая.
- Такими темпами мы никогда не уберем город, - посетовал исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. - Если подрядчики не справляются, значит, нужно применять штрафные санкции или расторгать контракты. Мне стыдно, ни одно поручение не выполнено. Все меры воздействия, допустимые в рамках закона, должны быть использованы!
Первое решение о расторжении контракта принято в Тракторозаводском районе. По словам его главы Галины Гавриловой, сейчас идут переговоры с предприятиями, активно включившимися в наведение порядка.
Еще одну серьезную проблему обнаружили в Общественной палате региона. Как выяснилось, подавляющее большинство жалоб касается уборки тех дворов, где придомовая территория не отмежевана, то есть не принадлежит многоквартирным домам. А потому управляющие компании считают, что содержать ее они не обязаны. Между тем отмежеванной в городе оказалась лишь десятая часть таких участков.
- Когда у двора есть четкие границы, управляющие компании не могут сказать: "это не наша обязанность" или "не наша территория". Все четко и понятно. Кроме того, жильцам проще бороться с уплотнительной застройкой. Когда территория находится в собственности жильцов, они сами вправе решить, что с ней делать, - пояснил член Общественной палаты региона, руководитель Центра общественного контроля Вячеслав Цапов.
Чтобы провести межевание, нужно решение общедомового собрания собственников жилья, протокол необходимо передать в управляющую компанию. Кроме того, это платная услуга. Поэтому общественники готовят обращение к мэрии с просьбой рассмотреть вопрос выделения средств на проведение этих работ.
Представители Государственной жилищной инспекции, в свою очередь, советуют южноуральцам пересмотреть свои договоры с УК - в них должен быть указан весь перечень работ, которые обязуется выполнять управляющая компания. Обычно их представители говорят, что тариф на содержание общего имущества не покрывает затрат, связанных с уборкой придомовой территории. Но это не повод устраивать бойкот и оставлять дворы в сугробах.
- Каждый год нам поступает огромное количество жалоб на снег во дворах, - сообщили в Государственной жилищной инспекции региона. - Мы направляем массу предписаний об устранении нарушений. Но после каждого снегопада история повторяется…