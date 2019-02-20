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20.02.2019 19:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Снег собрали в кучи

Дорожникам пригрозили санкциями вплоть до расторжения контрактов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(7797)
В мэрии Челябинска недовольны уборкой снега. Если главные городские магистрали еще поддерживаются в приличном состоянии, то во дворах, скверах и парках выросли сугробы в человеческий рост. По сути, снег только сгребают в кучи, но не торопятся вывозить. Кроме того, как показал проведенный чиновниками мониторинг, подрядчики устраняют лишь 10 процентов выявленных нарушений, продолжая накапливать "огрехи производства".

Как пояснил начальник управления благоустройства Владимир Жучков, за последнюю неделю подрядчикам передали 92 замечания, связанные с некачественной уборкой снега во дворах, на дорогах и внутриквартальных проездах. Помимо прочего, составлено 18 актов в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию. Однако дисциплина исполнения предписаний крайне низкая.

- Такими темпами мы никогда не уберем город, - посетовал исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. - Если подрядчики не справляются, значит, нужно применять штрафные санкции или расторгать контракты. Мне стыдно, ни одно поручение не выполнено. Все меры воздействия, допустимые в рамках закона, должны быть использованы!

Первое решение о расторжении контракта принято в Тракторозаводском районе. По словам его главы Галины Гавриловой, сейчас идут переговоры с предприятиями, активно включившимися в наведение порядка.

Большинство жалоб касается уборки тех дворов, где придомовая территория не отмежевана

Еще одну серьезную проблему обнаружили в Общественной палате региона. Как выяснилось, подавляющее большинство жалоб касается уборки тех дворов, где придомовая территория не отмежевана, то есть не принадлежит многоквартирным домам. А потому управляющие компании считают, что содержать ее они не обязаны. Между тем отмежеванной в городе оказалась лишь десятая часть таких участков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Когда у двора есть четкие границы, управляющие компании не могут сказать: "это не наша обязанность" или "не наша территория". Все четко и понятно. Кроме того, жильцам проще бороться с уплотнительной застройкой. Когда территория находится в собственности жильцов, они сами вправе решить, что с ней делать, - пояснил член Общественной палаты региона, руководитель Центра общественного контроля Вячеслав Цапов.

Чтобы провести межевание, нужно решение общедомового собрания собственников жилья, протокол необходимо передать в управляющую компанию. Кроме того, это платная услуга. Поэтому общественники готовят обращение к мэрии с просьбой рассмотреть вопрос выделения средств на проведение этих работ.

Представители Государственной жилищной инспекции, в свою очередь, советуют южноуральцам пересмотреть свои договоры с УК - в них должен быть указан весь перечень работ, которые обязуется выполнять управляющая компания. Обычно их представители говорят, что тариф на содержание общего имущества не покрывает затрат, связанных с уборкой придомовой территории. Но это не повод устраивать бойкот и оставлять дворы в сугробах.

- Каждый год нам поступает огромное количество жалоб на снег во дворах, - сообщили в Государственной жилищной инспекции региона. - Мы направляем массу предписаний об устранении нарушений. Но после каждого снегопада история повторяется…

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