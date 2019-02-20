В Челябинске инспектор остановил машины, чтобы помочь псу перейти дорогу

Челябинск не так уж и суров. pic.twitter.com/ftPfoVpe6y — andrey (@andreybalam) 19 февраля 2019 г.

В Челябинске наперебой обсуждают поступок инспектора ГИБДД, который остановил поток машин, чтобы помочь перейти через дорогу хромому псу. Один из очевидцев снял происходящие на камеру видеорегистратора и выложил ролик в соцсети.

На кадрах видеосъемки видно, что собака стоит у кромки дороги, не решаясь ее перебежать из-за оживленного движения. От патрульного автомобиля к ней направляется инспектор, останавливает машины и дает возможность перейти на другую сторону улицы, отдав при этом лохматому пешеходу честь.

Поступок сотрудника полиции высоко оценили горожане. Однако в городской ГИБДД сообщили, что ничего экстраординарного инспектор не совершил. Он просто предотвратил возможное ДТП, которое могло произойти, окажись пес на дороге без сопровождения.

- На территории Челябинска нередки ДТП с участием животных, которые пытаются пересечь проезжую часть в неположенном месте, - пояснил "РГ" сотрудник пресс-службы ГИБДД Челябинска Андрей Юрин. - Вмешательство инспектора ДПС Сергея Милюкова не только спасло жизнь собаке, но и помогло избежать аварийной ситуации, которую могло спровоцировать ее появление на дороге. Можно сказать, что инспектор выполнил свой профессиональный долг.