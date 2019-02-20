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20.02.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области три человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового столкновения автомобилей на загородной трассе. Оба водителя и четырехлетний ребенок, находившийся в одной из машин, скончались, сообщили в среду в ГИБДД региона.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
Число погибших в аварии на свердловской трассе увеличилось до двух

- Инцидент произошел вчера на четвертом километре автодороги Троицк - Степное - Плодосовхоз, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 в условиях снегопада и метели при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-213100, за рулем которого находился 69-летний мужчина.

Виновник аварии скончался на месте происшествия. Водителя и четырехлетнего пассажира второй машины врачам тоже спасти не удалось. Еще одна - 63-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях метели, гололедицы и снежных накатов. И по возможности воздерживаться от опасных маневров на дороге.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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