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20.02.2019 19:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Денисов-Уральский вышел из тени

Картины художника вернули на родину
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(7797)
Выставка Алексея Денисова-Уральского в Екатеринбургском музее ИЗО - о патриотизме. Во-первых, сам художник - патриот, неустанно популяризировавший родной край и его богатства, он даже добавил соответствующий топоним к фамилии. Во-вторых, полотна, которые автор считал безвозвратно утраченными, вернул на родину российский коллекционер.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Денисов-Уральский неустанно популяризировал родной край и его богатства. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Денисов-Уральский неустанно популяризировал родной край и его богатства. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Фаберже - выдающегося маркетолога и менеджера - знает каждый, а его успешного соседа Алексея Козьмича Денисова-Уральского, к сожалению, немногие. А когда-то имя его гремело по всему миру. В отличие от изделий из драгметаллов, на камнях клеймо не ставят; торговой маркой Денисова-Уральского отмечали коробочки, менее стойкие перед временем, чем их драгоценное или полудрагоценное содержимое.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Камнерез и ювелир, живописец и успешный бизнесмен, что называется, сделал себя сам: приехал в Петербург с Урала, открыл магазин по соседству с Фаберже и Картье. Денисов поставлял камнерезную продукцию по "кусачим" ценам не только этим ювелирам (те продавали их под своими марками): среди его заказчиков были члены императорской семьи. Мастер выполнил царский подарок кронпринцессе германской Луизе - колье из любимых им аквамаринов и бриллиантов.

На его столичных выставках-продажах "Урал и его богатства" посетители могли полюбоваться картинами уральской природы, "поиграть" с кайлом в забойщика, посмотреть, как вживую работают камнерезы. Фоторепродукции своих пейзажей Урала Денисов заказал пионеру цветной фотографии знаменитому Прокудину-Горскому. Тираж был настолько внушительным, что и сейчас некоторые экземпляры можно найти на онлайн-распродажах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Наиболее известна его уникальная для камнерезного искусства серия карикатур в камне - хранящиеся сейчас в Пермской художественной галерее фигурки-аллегории воюющих держав, где Италия - волчица из уральского гранита, Турция - жаба из вулканической породы, а Болгария - халцедоновая вошь в лазуритовой фуражке на сердце из пурпурина, которое, как кажется, трепещет и бьется. С описания этих фигурок, сделанных по газетным рисункам, начинается "Лезвие бритвы" Ивана Ефремова.

С большим успехом Денисов-Уральский экспонировался на всемирных выставках. В 1904-м он отправил за океан, на Экспо в Сент-Луис, 30 картин, заслужил Большую серебряную медаль, но потерял все полотна. Куратор выставки не оформил таможенные документы на российские экспонаты, их конфисковало государство и пустило с молотка. Произведения автора с непроизносимой фамилией Demissoffouralsky рассеялись, возможно, пылятся на темных чердаках… Иногда появляются на аукционах. Так, в 2014-м университет Лос-Анджелеса за 46 тысяч долларов продал "Лодку у берега на реке Чусовой", "Леса и горы" в 2017-м ушли за 16 тысяч.

За последние пять лет удалось приобрести и вернуть из США на родину три полотна Денисова-Ураль-ского. Именно они выставлены в ЕМИИ.

- Зерно коллекции - самую первую картину меценат получил в подарок, не зная о художнике ничего, кроме имени, - рассказывает куратор Людмила Будрина. - Сегодняшняя выставка позволяет расширить наши знания о Денисове-Уральском, который так много сделал для продвижения нашего региона.

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