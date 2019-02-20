В курганской школе рассказали о происхождении мяса "со щупальцами"

Представители школы города Юргамыш рассказали, что за мясо, вызвавшее такое бурное обсуждение в соцсетях, было в супе у детей.

Напомним, ранее в интернете появился снимок неаппетитного, мягко говоря, куска плоти в тарелке у школьника: мясо было с какими-то "щупальцами", как прозвали их в комментариях под снимком, или наростами.

Пользователи устроили бурную дискуссию и большинство сошлось на том, что на фото либо щека коровы, либо корень языка. Эти части выглядят действительно крайней неприятно (особенно в качестве блюда на обед), но съедобны и опасности не представляют.

По словам директора школы Светланы Поповой, для приготовления супа брали говяжью тушенку высшего сорта, изготовленную по ГОСТу 31 октября 2018 года.

"Блюдо готовили по технологии. Тушенку предварительно выложили в специальную тару, но никаких подозрительных элементов не обнаружили", - рассказала она в беседе с KP.Ru.

Между тем по факту опубликованного учениками снимка проверку начал курганский Следственный комитет.