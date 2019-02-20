21 февраля в Шадринске открывается офтальмологический центр - филиал Екатеринбургского центра "Микрохирургия глаза". Так что жителям города и соседних районов Курганской области больше не придется далеко ехать, чтобы поправить зрение.

В клинике - новейшее оборудование и квалифицированный персонал, прошедший обучение в Екатеринбурге. Это позволит на высоком уровне проводить диагностику и лечение глазных заболеваний у взрослых и детей, лазерную хирургию, консервативную терапию болезней сетчатки и зрительного нерва. По уникальной игровой программе будет работать "Школа зрения" для маленьких пациентов.

Ежедневно филиал сможет принять более ста человек. Если надо, больного направят на операцию в Екатеринбург, а реабилитацию он пройдет уже дома. Около 80 процентов медицинской помощи зауральцы получат бесплатно, по программе ТФОМС.

Как ожидается, первыми пациентами центра станут воспитанники шадринской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.