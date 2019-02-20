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20.02.2019 19:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лечим зрение дома

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(7797)
21 февраля в Шадринске открывается офтальмологический центр - филиал Екатеринбургского центра "Микрохирургия глаза". Так что жителям города и соседних районов Курганской области больше не придется далеко ехать, чтобы поправить зрение.

В клинике - новейшее оборудование и квалифицированный персонал, прошедший обучение в Екатеринбурге. Это позволит на высоком уровне проводить диагностику и лечение глазных заболеваний у взрослых и детей, лазерную хирургию, консервативную терапию болезней сетчатки и зрительного нерва. По уникальной игровой программе будет работать "Школа зрения" для маленьких пациентов.

Ежедневно филиал сможет принять более ста человек. Если надо, больного направят на операцию в Екатеринбург, а реабилитацию он пройдет уже дома. Около 80 процентов медицинской помощи зауральцы получат бесплатно, по программе ТФОМС.

Как ожидается, первыми пациентами центра станут воспитанники шадринской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

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