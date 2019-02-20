Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в России 14 новых территорий опережающего развития (ТОР), в их числе две среднеуральские - это атомграды Лесной и Новоуральск.

ТОРом станет не вся территория ЗАТО, а лишь часть, где разместятся площадки с готовой инфраструктурой для бизнеса. Резидентам гарантированы льготы при их использовании и налоговые преференции: страховые взносы снижаются с 30 до 7,6 процента, обнуляются НДС и налог на прибыль, зачисляемые в федеральный бюджет, а вместо региональных 17 процентов первые пять лет ставка налога на прибыль ограничивается пятью процентами.

В Лесном под ТОР отвели более 130 гектаров. Уже подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами, планируется создание тысячи с лишним рабочих мест и привлечение более четырех миллиардов рублей инвестиций. Новоуральская ТОР - это пять производственных площадок на 654 гектарах. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, соглашения заключены с 26 потенциальными резидентами, каждый из которых обязуется за три года вложить в производство не менее 15 миллионов рублей. Планируется, что благодаря особому статусу территории будет привлечено более 23 миллиардов рублей инвестиций, в моногороде появится свыше четырех тысяч рабочих мест.

В предчувствии роста спроса на рабочую силу атомная корпорация запустила рекрутинговый интернет-ресурс, где зарегистрировались одиннадцать работодателей и 434 соискателя. Пока ни один не трудоустроен, хотя рекламой портала ("Хочешь работать в ТОР?") оклеены все остановки общественного транспорта.

Символично, что одновременно с появлением новых перспектив город избавляется от прошлого - бараков первостроителей атомграда на центральной улице города. За 70 лет "деревянная история" изрядно обветшала.

- С них начинался наш город, но жить в этих домах невозможно. В XXI веке люди должны жить в комфортном жилье, - уверен глава Новоуральска Александр Баранов.

Две пятиэтажки на улице Садовой для расселения жителей бараков построены за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета - его "атомные" города Среднего Урала получают с 2012 года. По соглашению свердловского правительства с Росатомом на социально-экономическое, инфраструктурное и инновационное развитие муниципалитетам частично возвращают налоговые отчисления от деятельности предприятий атомной отрасли.

Так, градообразующее предприятие Новоуральска, Уральский электрохимический комбинат, в федеральную и региональную казну перечисляет около 3,5 миллиарда рублей налогов. В 2018-м муниципалитету вернули около 400 миллионов рублей. Кроме 76,4 миллиона, потраченных на строительство пятиэтажек на Садовой, деньги направлены на строительство и оборудование первого в городе выставочного центра (63,1 миллиона рублей), хоккейного корта (5,9 миллиона), на ремонт соцобъектов (29,2 миллиона) и так далее. Деньги выделяются по принципу инициативного бюджетирования: жители проводят собрания и предлагают властям направления первоочередных трат.