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20.02.2019 20:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сматывайте удочки

Запрет платной рыбалки может обернуться запустением озер
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 38(7796)
Власти Курганской области намерены выступить с законодательной инициативой о внесении поправок в федеральный закон о любительском рыболовстве. Отдельные его пункты неприменимы в Зауралье: они грозят запустением ряду озер, а около двух десятков арендаторов водных объектов могут потерять свой бизнес.

Напомним, закон был принят в декабре 2018 года: теперь на водоемах общего пользования запрещена платная любительская и спортивная рыбалка - удить можно свободно и бесплатно. Установлена только суточная норма вылова - на территории Зауралья суммарно не более пяти килограммов леща, судака, налима, язя, щуки, сазана, карася, плотвы, окуня, а также полкило гаммаруса, 100 граммов хирономидов (в просторечии мотыля). Лов сетями на территории Курганской области пока под большим вопросом.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Новый закон оставил любительскую рыбалку бесплатной

Вообще-то эти нормы существовали и раньше, поэтому никого особо не удивили. Хотя некоторые рассчитывали, что сети все-таки разрешат: в области много заморных озер, рыба там все равно периодически погибает, так почему бы не закинуть сеть, рассуждали местные жители.

Полностью документ вступит в силу в следующем году, хотя отдельные пункты заработали уже с января нынешнего, например в части переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства. Проще говоря, предприниматели, у которых договор аренды заканчивается в этом году, имеют право продлить его без торгов до 31 декабря 2020-го. А вот после этой даты договоры на участки, выделенные под любительское рыболовство, будут расторгнуты. Платную рыбалку сохранят лишь на некоторых участках рек, где водятся особо ценные породы рыб, что, впрочем, к Зауралью не относится. Кроме того, закон предусматривает ограничение любительского лова на рыбоводных участках.

В Зауралье рек немного, а вот озер почти три тысячи - в основном они мелководны, бедны. Любители посидеть на берегу с удочкой едут туда, где водоемы зарыбляют, аэрируют, следят за их санитарным состоянием

Не всем такие поправки пришлись по душе. Клуб охотников и рыболовов "Вепрь" из Шатровского района взял в аренду озеро Песьяное еще в 2008 году, срок действия договора заканчивается в 2021-м. Директор клуба Вадим Дернов рассказывает: арендовав водный объект, рыболовы выкупили и участок вокруг него, перевели из категории земель сельхозназначения в землю для ведения подсобного хозяйства, поставили домики, обустроили зону отдыха. Озеро находится в лесу, подъезда к нему нет - клуб за свой счет прокладывает дорогу. В водоем запустили несколько видов рыб. За 200 рублей в сутки здесь можно порыбачить и культурно отдохнуть. Что в этом плохого, недоумевает Дернов. Если кому-то кажется, мол, это дорого, то неподалеку еще пять озер - можно ловить бесплатно. Но рыболовы тем не менее предпочитают приезжать на обустроенную территорию, и это вполне понятно.

- Что нам делать? - разводит руками глава общественной организации. - Уничтожить собственными руками то, что создавали годами?

Вадим Дернов переживает не только за инфраструктуру. По его убеждению, в законе не учтена специфика региона. В Зауралье озера маленькие. Как только арендаторы уйдут, они зарастут, придут в запустение, и останется там лишь мелкий карась.

Фото: Dcwcreation/iStock
Глава Росрыболовства: Рыбалка для россиян останется бесплатной

Учредитель федерации рыболовного спорта в Зауралье, член областного рыбохозяйственного совета Игорь Кондратьев тоже озадачен.

- Закон должен быть направлен на то, чтобы рыбы становилось больше, а рыбалка для любителей была более интересной и разнообразной, - рассуждает он. - К сожалению, документ эту задачу не решает.

Начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Виктор Хахалев считает, что озера "попали под раздачу" из-за рек. В начале нулевых годов, когда появились рыбопромысловые участки, в аренду можно было взять любую акваторию или ее часть, даже участок Оби или Волги, и зарабатывать на платной рыбалке. Людям, конечно, не понравилось, что их не пускают бесплатно с удочкой на реку, они стали возмущаться. В Курганской области такая проблема не актуальна: здесь реки не закрепляли за бизнесом, да их в регионе не так уж и много. А вот озер почти три тысячи. Правда, они в основном мелководны, бедны - кроме карася и гольяна, там ничего не поймаешь, такие водоемы считают даже условно пригодными для рыб. Поэтому любители посидеть на берегу с удочкой едут туда, где озера зарыбляют, аэрируют, следят за их санитарным состоянием. А такие как раз находятся в пользовании предпринимателей.

- Многие надеялись, что с выходом закона субъекты РФ получат право на разработку региональных правил любительского рыболовства по согласованию с федеральным центром, - говорит Виктор Хахалев. - Но этого не случилось. Поэтому масса людей осталась неудовлетворена.

Тем временем

Первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин обратился в областную Думу с просьбой поддержать законодательную инициативу по внесению изменений в упомянутый документ. По словам замгубернатора, закон вводит три новых вида водоемов: рыболовный, рыбоводный и водоем общего пользования. Однако по отнесению к последнему виду четких критериев нет, поэтому непременно встанет вопрос, где можно ловить, а где нет. С федеральным Минсельхозом и Росрыболовством департамент уже отрабатывает эту тему, слово за депутатами.Вторая проблема касается нормативного порядка использования водоемов. Сейчас все полномочия по любительскому и спортивному рыболовству - федеральные. Между тем, по мнению Сергея Пугина, многие вопросы, начиная с формирования границ водоемов, удобнее решать на месте, поэтому полномочия по озерам целесообразнее передать на региональный уровень, а федеральному агентству по рыболовству оставить контроль.

Экономика АПК Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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