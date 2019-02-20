Специалисты Росздравнадзора продолжают отвечать на вопросы читателей "Российской газеты - Недели". Сегодня речь пойдет о том, как регулируются цены на жизненно важные лекарства и могут ли они различаться от региона к региону.

В среднем цены на препараты из перечня ЖНВЛП в 2018 году поднялись на 2,7 процента. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Мария Петрова (читательница "РГ - Недели"): Мы с сестрой живем в разных городах, но обе имеем схожее заболевание. Сестра покупает те же лекарства, что и я, но гораздо дешевле. Скажите, есть ли какие-то нормы по жизненно важным лекарствам или каждая аптека в любом городе устанавливает произвольные цены?

Ответ Росздравнадзора: По закону об обращении лекарственных средств цены на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), регулируются государством. Каждый год их утверждают специальным постановлением правительства.

Государство регистрирует предельные отпускные цены производителей таких лекарств на федеральном уровне и устанавливает предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ним.

То есть цена лекарства складывается из максимальной цены от производителя (регулируется государством и одинакова во всех регионах) и из региональной оптовой и розничной наценки (может отличаться от региона к региону - в зависимости от его удаленности и транспортной доступности).

Любой человек может прочитать информацию о зарегистрированных ценах на жизненно важные лекарства на сайте Министерства здравоохранения РФ (www.grls.rosminzdrav.ru ) в разделе "Государственный реестр предельных отпускных цен производителей".

По законодательству информация о максимальных ценах производителей, размерах региональных оптовых и розничных надбавок, максимальных розничных ценах на такие лекарства должна быть опубликована региональными властями в сети интернет или иным образом, а также размещена в аптеках в доступных для посетителей местах.

Контроль за применением цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов осуществляют уполномоченные руководителем конкретного региона органы власти (например, органы власти в сфере охраны здоровья или региональные тарифные комиссии).

Если в аптеке, где вы приобретаете лекарства, цена превышает предельные допустимые для региона размеры, имеете право задать вопрос вышеуказанному контрольному органу и потребовать принятия мер. Вопрос можно задать и на сайте ведомства, и отправить по почте, и лично принести письменное обращение в организацию.

Контроль за соблюдением предельных размеров оптовых и розничных надбавок при осуществлении фармацевтической деятельности также ведет Росздравнадзор и его территориальные органы в рамках лицензионного контроля.

Стоит отметить, если вы живете на Севере или, скажем, на Дальнем Востоке, а ваши родственники - на юге страны или в центральной ее части, разница в цене на жизненно важные лекарства может быть заметной.

По результатам мониторинга, проведенного Росздравнадзором в 2018 году, в среднем по России уровень розничных цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов подорожал на 2,7 процента. Розничные цены на лекарства этой группы ценой до 50 рублей поднялись на 3,2 процента, на лекарства по цене от 50 до 500 рублей - на 2,7 процента, на те, что дороже 500 рублей, цена выросла на два процента.