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20.02.2019 23:51
Рубрика: Общество

Россия оказалась в конце "рейтинга доступности наркотиков"

Агентство Блумберг провело исследование, по итогам которого составило рейтинг доступности наркотиков в разных странах мира. Россия оказалась на одном из последних мест, а лидером по доступности зелья неожиданно оказался Люксембург, цитирует данные исследования РИА Новости.

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По оригинальной схеме была рассчитана стоимость "стандартной корзины грехов", в которую вошли грамм опиоидов, грамм кокаина, грамм марихуаны и грамм амфетамина. Стоимость этого набора сравнивалась со средним недельным доходом на душу населения, который рассчитывается как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год.

Самой дешевой "корзина грехов" оказалась для жителей Люксембурга, Нидерландов и Уругвая, а самыми недоступными наркотики оказались в России, Китае и Японии. Всего в рейтинг вошли 50 стран мира.

Общество Здоровье Борьба с наркотиками
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