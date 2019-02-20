Рост налоговых сборов стал самым большим за 5 лет

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2018 году перечислила в консолидированный бюджет РФ 21,3 триллиона рублей. Это на 23 процента, или на 4 триллиона рублей, больше, чем годом ранее. "Рост поступлений доходов позволил пересмотреть параметры бюджета в сторону увеличения на 2,5 триллиона рублей", - заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии налоговой службы. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, прирост налоговых поступлений стал максимальным за последние пять лет.

По оценке ФНС, 20 процентов, или более 400 миллиардов рублей роста поступлений в консолидированный бюджет, пришлось на фактор налогового администрирования. "Налоговые поступления увеличиваются за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций", - сказал Мишустин.

Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. По итогам 2018 года поступило 6,4 триллиона рублей таких платежей. Это на 617 миллиардов рублей, или на 10,6 процента, больше прошлогодних показателей.

По словам Силуанова, такой результат говорит о том, что решение о передаче администрирования страховых платежей налоговой службе было правильным. Одновременно с ростом сборов количество выездных налоговых проверок снижается. В 2018 году оно сократилось на 30 процентов. "Охват организаций проверками составляет всего 0,18 процента - это две организации или индивидуальных предпринимателя из тысячи. Вместе с тем по результатам контрольно-аналитической работы в бюджет дополнительно поступило 80 миллиардов рублей без налоговых проверок. Ключевой принцип в контрольной работе - начинать проверку только в тех случаях, когда аналитическая работа выявила схемы уклонения от уплаты налогов", - отметил Мишустин.

С 1 февраля фискальное ведомство запустило новую модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, которые обеспечивают 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, теперь сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики. "Такой подход позволит создавать "волновой эффект" в каждой отрасли, а также применять единую судебную практику по важным отраслевым вопросам", - пояснил Мишустин.

Налоговые поступления растут за счет вовлечения в легальный оборот новых предпринимателей и хозяйственных операций

В 2019 году пройдет заключительный этап реформы контрольно-кассовой техники. По данным ФНС, до 1 июля на новый порядок работы должны перейти 3 миллиона налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, то есть тех, кто ранее получил отсрочку по применению ККТ. Силуанов не исключил, что переход на контрольно-кассовую технику для индивидуальных предпринимателей без наемных работников может быть продлен на один год. По данным ФНС, на новый порядок расчетов уже перешли 865 тысяч организаций и ИП, занятых преимущественно в сфере торговли и общественного питания. Зарегистрировано 2,3 миллиона касс, что в два раза превышает дореформенный парк. В сутки пробивается 150 миллионов чеков на 90 миллиардов рублей.