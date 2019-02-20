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20.02.2019 17:16
Рубрика: Экономика

Счет на триллионы

Рост налоговых сборов стал самым большим за 5 лет
Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2018 году перечислила в консолидированный бюджет РФ 21,3 триллиона рублей. Это на 23 процента, или на 4 триллиона рублей, больше, чем годом ранее. "Рост поступлений доходов позволил пересмотреть параметры бюджета в сторону увеличения на 2,5 триллиона рублей", - заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии налоговой службы. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, прирост налоговых поступлений стал максимальным за последние пять лет.
Работа по сокращению задолженности продолжится в 2019 году, отметил глава ФНС Михаил Мишустин. Фото: Сергей Михеев/РГ Работа по сокращению задолженности продолжится в 2019 году, отметил глава ФНС Михаил Мишустин. Фото: Сергей Михеев/РГ
Работа по сокращению задолженности продолжится в 2019 году, отметил глава ФНС Михаил Мишустин. Фото: Сергей Михеев/РГ

По оценке ФНС, 20 процентов, или более 400 миллиардов рублей роста поступлений в консолидированный бюджет, пришлось на фактор налогового администрирования. "Налоговые поступления увеличиваются за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций", - сказал Мишустин.

Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. По итогам 2018 года поступило 6,4 триллиона рублей таких платежей. Это на 617 миллиардов рублей, или на 10,6 процента, больше прошлогодних показателей.

Фото: iStock
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По словам Силуанова, такой результат говорит о том, что решение о передаче администрирования страховых платежей налоговой службе было правильным. Одновременно с ростом сборов количество выездных налоговых проверок снижается. В 2018 году оно сократилось на 30 процентов. "Охват организаций проверками составляет всего 0,18 процента - это две организации или индивидуальных предпринимателя из тысячи. Вместе с тем по результатам контрольно-аналитической работы в бюджет дополнительно поступило 80 миллиардов рублей без налоговых проверок. Ключевой принцип в контрольной работе - начинать проверку только в тех случаях, когда аналитическая работа выявила схемы уклонения от уплаты налогов", - отметил Мишустин.

С 1 февраля фискальное ведомство запустило новую модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, которые обеспечивают 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, теперь сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики. "Такой подход позволит создавать "волновой эффект" в каждой отрасли, а также применять единую судебную практику по важным отраслевым вопросам", - пояснил Мишустин.

Налоговые поступления растут за счет вовлечения в легальный оборот новых предпринимателей и хозяйственных операций

В 2019 году пройдет заключительный этап реформы контрольно-кассовой техники. По данным ФНС, до 1 июля на новый порядок работы должны перейти 3 миллиона налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, то есть тех, кто ранее получил отсрочку по применению ККТ. Силуанов не исключил, что переход на контрольно-кассовую технику для индивидуальных предпринимателей без наемных работников может быть продлен на один год. По данным ФНС, на новый порядок расчетов уже перешли 865 тысяч организаций и ИП, занятых преимущественно в сфере торговли и общественного питания. Зарегистрировано 2,3 миллиона касс, что в два раза превышает дореформенный парк. В сутки пробивается 150 миллионов чеков на 90 миллиардов рублей.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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