Минтранс обратился в Ространснадзор с запросом об организации проверки на предмет соблюдения российским лоукостером правил провоза вещей в ручной клади. Авиакомпания "Победа" ввела новые внутренние правила для провоза ручной клади 18 февраля. После чего минтранс зафиксировал массовые жалобы граждан из-за новой нормы провоза багажа, введенной этим перевозчиком, отмечается в сообщении ведомства.

По новым правилам авиакомпания ставит пассажира перед выбором: либо выбрать ручную кладь без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 сантиметров, либо взять одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. В министерстве считают, что перевозчик понуждает пассажиров к выбору.

Там напомнили, что у перевозчика есть право на ограничение габаритов ручной клади, в том числе небольших чемоданов, рюкзаков, устройств для переноски детей, приспособлений для перемещения лиц с ограничениями жизнедеятельности и покупок из магазинов беспошлинной торговли. А вот дамская или мужская сумка, портфель, верхняя и деловая одежда, вещи медицинской и реабилитационной необходимости не входят в список по ограничению габаритов и веса.

В авиакомпании пока воздержались от каких-либо комментариев по этой ситуации.