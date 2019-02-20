Руководитель Росстандарта в интервью "Российской газете" рассказал о введении штрафов за обман с ГОСТами, проверках на недовес и недолив, масштабной ревизии экзотических сертификатов, а также об отмене поверочной повинности населения.

Поверочное рабство отменяется

Первый шаг к отмене поверочного рабства сделан: недавно принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии - новые счетчики будут проверять сами поставщики ресурса (не путать поверку с ежемесячным снятием показаний счетчиков).

- Позиция Росстандарта - такие же решения, как по электросчетчикам, нужно принимать последовательно по всем направлениям учета коммунальных ресурсов, - сказал Алексей Абрамов. - То есть и по воде, и по теплу, и по газу. Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены... Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы. Поэтому вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

На товарах появится знак гарантии от недовеса и недолива

На потребительских товарах в этом году начнет появляться новый элемент маркировки, гарантирующий, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и для покупателя соответствует фактически заявленному.

- Скажем, если в единичном случае в литровой бутылке подсолнечного масла окажется только 985 мл, то есть "недолив" составит менее 1,5%, это можно будет объяснить случайностью, - пояснил Алексей Абрамов. - Но если меньше положенного литра окажется уже в каждой бутылке из партии, выставленной на продажу, налицо систематический недолив.

По его словам, если недовес или недолив превышает 3%, то это уже настоящее мошенничество.

- При объеме упаковки более 15 килограммов или литров можно "понять и простить" погрешность веса в 1%, - говорит руководитель Росстандарта. - То есть 50-килограммовый мешок сахара можно будет продавать только, если в нем недостает до 500 граммов веса, и то не во всех случаях. Ситуации систематического недовеса или недолива Росстандарт будет отслеживать и обязательно на них жестко реагировать.

Производителям предложат добровольно подтвердить соответствие веса и объема заявленному. Метрологические требования к упаковкам товаров и к методам испытаний на соответствие нормам будут утверждены в форме национальных стандартов (ГОСТов) до конца марта. С их введением в действие появится возможность сертифицировать товар в Национальной системе сертификации (в нее входят лаборатории Росстандарта) на полноту содержимого фасовки. Товар, прошедший испытания на недовес или недолив, будет маркироваться буквой "Ф" до тех пор, пока производитель будет выдерживать необходимые требования. Насколько массовой станет новая сертификация, во многом зависит от торговых сетей, считает Абрамов, - "будут ли они принимать товары с "недовесом" или, чтобы не отвечать за чужой обман, требовать их перемаркировку".

За лживые ссылки на ГОСТы введут крупные штрафы

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении. Алексей Абрамов считает необходимым и наделение Росстандарта соответствующими контролирующими полномочиями.

Росстандарт борется с несколькими видами обмана: недовесом, мошенничеством с поверками счетчиков и гадалками, которые прикрываются именем государства. Фото: Photoxpress/ Валерий Матыцин/ТАСС /Ксения Егорова

- Когда в 2018 году (в результате введения оборотных штрафов, - прим. "РГ") средний штрафной чек на топливном рынке вырос с 60 тысяч до 560 тысяч рублей, это заставило многих владельцев АЗС задуматься, стоит ли нарушать в принципе. При этом доля некондиционного топлива снизилась на рынке в два раза. Мы лишний раз убедились: до тех пор, пока санкции не привязаны к выручке, неадекватно низкие штрафы не могут исправить ситуацию коренным образом. Особенно в условиях жестких ограничений для контролирующих органов, которые сейчас установлены. Мы не так часто вмешиваемся в хозяйственную деятельность на рынке, чтобы при этом еще гладить нарушителя по голове и говорить: ты, мол, штраф в 10 тысяч заплати, и мы больше к тебе претензий не имеем.

Астрологи, гадалки и маги останутся без документов

Росстандарт планирует масштабную ревизию систем добровольной сертификации и будет проводить экспертизу новых систем перед включением в государственный реестр. Такое право ведомству дадут поправки в закон о техрегулировании, ожидающие второго чтения в Госдуме. В реестре Росстандарта есть много экзотических систем сертификации, в том числе эзотерические.

- Cегодня юридически мы не можем отказать в регистрации таких систем, на это просто нет оснований, - сказал Алексей Абрамов. - На практике рано или поздно находятся умники, которые используют это в корыстных и даже противоправных целях, умудряясь при этом прикрываться именем государства.

Абрамов добавил, что существующее положение дел может привести к ситуации "полного абсурда, когда на гербовой бумаге начнут сертифицировать не только медиумов и магов, но даже то, что противоречит нормам морали или прямо запрещено законом".

Владельцам двух тысяч добровольных систем, которые уже зарегистрированы в госреестре, после принятия закона будет дан год на то, чтобы пройти перерегистрацию по новым правилам.

Мошенничество

"Ваш счетчик на воду аннулирован"

Мошенники виртуозно пользуются тем, что поверка счетчиков коммунальных ресурсов (отслеживание сроков поверки и поиск компании-поверителя) все еще вменена в обязанность граждан.

"Ваш счетчик на воду аннулирован" - эта фраза, и еще, конечно, угрозы начислить плату по нормативу заставляют жителей в прямом смысле выбрасывать деньги на ветер.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Росстандарте советуют помнить следующее.

Межповерочный интервал счетчика воды указан в паспорте прибора учета. Первый межповерочный интервал начинается с даты поверки прибора на заводе-изготовителе, а не с даты его ввода в эксплуатацию.

В случае утери паспорта прибора учета или свидетельства о поверке узнать дату очередной поверки можно в управляющей компании, которая обслуживает дом. Информация об этой дате также может содержаться в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Общий срок службы прибора также указан в его паспорте. В среднем для счетчика горячей воды он составляет 5 лет, холодной - 6 лет.

Перед заменой счетчика рекомендуется осуществить его поверку - если прибор признан пригодным для эксплуатации, переустанавливать его не обязательно как минимум до следующей поверки.