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20.02.2019 18:07
Рубрика: Экономика

Дача с пропиской

Садоводческие товарищества предлагают приравнять к поселкам
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
В России надо разработать механизм, который позволит наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов.
В поселках нет никаких ограничений для передвижения всех желающих туда попасть. Фото: REUTERS В поселках нет никаких ограничений для передвижения всех желающих туда попасть. Фото: REUTERS
В поселках нет никаких ограничений для передвижения всех желающих туда попасть. Фото: REUTERS

С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он напомнил, что сегодня в России порядка 60 миллионов человек занимаются садоводством и огородничеством.

Вступивший в силу в нынешнем году новый закон о ведении садоводства и огородничества разрешил строить в дачных местах жилые дома для постоянного проживания. Но, по мнению парламентария, это лишь первый шаг. Как только садоводы стали собственниками, структура дачных объединений начала стремительно меняться.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Растет доля тех, кто уже не хочет быть членом какого-либо садоводческого или огороднического объединения, а хочет жить сам по себе. Доля таких людей - примерно треть от числа всех российских дачников", - отмечает Николаев. И добавляет, что в России уже сформировались дачные места, в которых люди живут круглый год, ездят оттуда на работу, отвозят детей в школу. Поэтому, как отмечает депутат, уже сейчас нужно работать над механизмом, который позволит давать статус населенного пункта таким товариществам.

"Однако стоит помнить, что статус населенного пункта предполагает определенный вид разрешенного использования земельных участков - "для индивидуального жилищного строительства", - подчеркивает первый зампредседателя Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - На практике это означает, что у собственника участка возникает обязанность по строительству жилого дома. И если в течение 10 лет с момента возникновения права собственности на землю человек так его и не построил, придется платить двойной земельный налог". Земельные же участки в садоводческих товариществах имеют вид разрешенного использования "для садоводства", который предоставляет право строительства садового или жилого дома, но не обязывает возводить их. Хозяин участка вправе использовать его и для проживания, и для выращивания овощей и фруктов без каких-либо построек.

"Сейчас в садоводстве налог на землю составляет до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка, а в населенных пунктах достигает 1,5 процента. Уверен, что огромному количеству дачников пятикратное повышение налога на дачу не нужно", - подчеркивает член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Растет доля тех, кто уже не хочет быть членом садоводческого объединения, а желает жить сам по себе. Таких из 60 миллионов российских дачников - примерно треть

Кроме того, на разных территориях действует различный режим в отношении использования прилегающей территории и обслуживания инфраструктуры.

В поселках нет никаких ограничений для передвижения всех желающих туда попасть. А доступ посторонних в "дачные поселки" жители вправе ограничивать, ведь земельные участки общего пользования принадлежат на праве частной собственности юридическому лицу либо на праве коллективно-совместной собственности всем правообладателям земельных участков. Жители этих объединений за свой счет содержат внутреннюю инфраструктуру, обеспечивают охрану, водоснабжение, электроснабжение, вывоз мусора. "Наш комитет обязательно организует обсуждение этого вопроса. По мере необходимости к нему подключатся жители разных регионов. Надеюсь, что мы сможем найти наиболее сбалансированное решение", - пообещал Валенчук.

Экономика Недвижимость Земля
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