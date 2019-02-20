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Представлен гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold, названа цена

20.02.2019,  
22:31
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Samsung/YouTube Фото: Samsung/YouTube
Фото: Samsung/YouTube

Компания Samsung официально показала новый смартфон под названием Galaxy Fold. Он выполнен в форм-факторе раскладушки и оснащен большим экраном, который складывается внутрь.

Вопреки слухам, экран, занимающий обе половинки корпуса, не разделен на две части, а представляет собой одну сплошную матрицу с диагональю 7,3 дюйма. На внешней стороне одной из складывающихся половинок расположен дополнительный 4,6-дюймовый экран.

Samsung Galaxy Fold. Фото: Samsung

Основная камера имеет три модуля, один из которых широкоугольный. Смартфон оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами постоянной, а также двумя аккумуляторами суммарной емкостью 4380 мАч.

Смартфон поддерживает бесшовную работу многих приложений - например, можно открыть карты на небольшом внешнем экране, затем раскрыть устройство и увидеть ту же карту, но в большем размере. Кроме того, Galaxy Fold поддерживает режим многозадачности, позволяющий размещать на экране несколько приложений (на демонстрации показали три работающих приложения одновременно).

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При таких характеристиках цена не могла быть низкой - она составляет 1980 долларов, или почти 130 тысяч рублей. В продажу аппарат поступит 26 апреля, пообещали представители Samsung.

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