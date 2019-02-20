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20.02.2019 19:41
Рубрика: Спорт

Лыжи точно поедут

Сборная России поборется за медали чемпионата мира в австрийском Зеефельде
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
В австрийском Зеефельде стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. Если говорить о шансах россиян на медали, то в лыжном двоеборье нам ловить нечего, а вот в прыжках на лыжах с трамплина полет может получиться нормальным. Евгений Климов в этом сезоне принес России первую в истории победу на этапе Кубке мира и попробует побороться за призы ЧМ. Но главные события турнира будут разворачиваться на лыжне, где у мужчин ожидается российско-норвежское противостояние. Именно так воспринимаются соревнования по лыжным гонкам и болельщиками, и наверняка самими спортсменами.
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов готов повести за собой команду к новым победам. Фото: РИА Новости Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов готов повести за собой команду к новым победам. Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов готов повести за собой команду к новым победам. Фото: РИА Новости

Говоря об этом соперничестве, хочется вспомнить первую гонку сезона - спринт в финском городе Рука и ее потрясающий финиш. В финишном коридоре к победе рвался молодой норвежец Йоханнес Клебо. Но когда до заветной черты оставалось несколько метров, Клебо обернулся налево и, не увидев преследователей, внезапно сбросил скорость. В этот момент российский лыжник Александр Большунов, который шел по правой лыжне, обогнал Клебо и выиграл спринт.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Понятно, что Клебо теперь всегда оглядывается по сторонам, а норвежцы, которые побеждают в общем зачете чемпионата мира вот уже больше 20 лет, сильны как всегда и несмотря ни на что. Но и победы Большунова - это не только удачное стечение обстоятельств. Напомним, что на счету четырехкратного призера Олимпиады в Пхенчхане три победы в индивидуальных гонках в сезоне и второе место общего зачета Кубка мира. И Александр лишь один из наших лидеров.

В Зеефельде мы увидим очень боеспособную команду. Там будут двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/2017 Сергей Устюгов, чемпион мира Максим Вылегжанин, который на своем последнем старте в карьере точно выложится по максимуму, призеры Игр Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и обладатель третьего места "Тур де Ски" Евгений Белов.

На лыжне в Зеефельде будет жарко. Норвежцы уже не считаются стопроцентными фаворитами. На повороте их могут обойти россияне 

Учитывая такой состав, а также неудачное расписание ЧМ, тренерскому штабу во главе с Еленой Вяльбе предстоит решать не кого выпускать на старт, а кого придержать. К примеру, стоит ли заявлять на командный спринт двух наших лучших лыжников Устюгова и Большунова, если днем ранее они побегут скиатлон.

Фото: AP
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Между тем с участниками первой гонки чемпионата мира вопрос закрыт. В спринте Россию представят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. В женской части выступят обладательницы олимпийских медалей Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также призеры чемпионата мира Наталья Матвеева и Елена Соболева.

Если говорить о шансах наших девушек на медали, то главные надежды связаны с Непряевой, которая сейчас идет второй в общем зачете Кубка мира. А абсолютная фаворитка - норвежка Тереза Йохауг, в этом сезоне не отдавшая соперницам еще ни одной дистанционной гонки.

Странно только одно. О Йохауг, которая вернулась после реальной допинговой дисквалификации и продолжает побеждать, говорят как о чемпионке с характером. А россиянам на пресс-конференции перед стартом турнира продолжают задавать вопросы о несуществующем допинге: почему Устюгова не пустили в Пхенчхан и чувствует ли Большунов, что в этой ситуации он сам и его победы достойны уважения. Наши парни на провокации не повелись и все докажут на лыжне.

Где будем смотреть

21 февраля, четверг, "Матч ТВ"

13.35. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция.

16.05. Спринт. Финал. Прямая трансляция.

Eurosport

13.45. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция.

16.00. Спринт. Финал. Прямая трансляция.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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