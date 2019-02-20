Говоря об этом соперничестве, хочется вспомнить первую гонку сезона - спринт в финском городе Рука и ее потрясающий финиш. В финишном коридоре к победе рвался молодой норвежец Йоханнес Клебо. Но когда до заветной черты оставалось несколько метров, Клебо обернулся налево и, не увидев преследователей, внезапно сбросил скорость. В этот момент российский лыжник Александр Большунов, который шел по правой лыжне, обогнал Клебо и выиграл спринт.
Понятно, что Клебо теперь всегда оглядывается по сторонам, а норвежцы, которые побеждают в общем зачете чемпионата мира вот уже больше 20 лет, сильны как всегда и несмотря ни на что. Но и победы Большунова - это не только удачное стечение обстоятельств. Напомним, что на счету четырехкратного призера Олимпиады в Пхенчхане три победы в индивидуальных гонках в сезоне и второе место общего зачета Кубка мира. И Александр лишь один из наших лидеров.
В Зеефельде мы увидим очень боеспособную команду. Там будут двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/2017 Сергей Устюгов, чемпион мира Максим Вылегжанин, который на своем последнем старте в карьере точно выложится по максимуму, призеры Игр Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и обладатель третьего места "Тур де Ски" Евгений Белов.
Учитывая такой состав, а также неудачное расписание ЧМ, тренерскому штабу во главе с Еленой Вяльбе предстоит решать не кого выпускать на старт, а кого придержать. К примеру, стоит ли заявлять на командный спринт двух наших лучших лыжников Устюгова и Большунова, если днем ранее они побегут скиатлон.
Между тем с участниками первой гонки чемпионата мира вопрос закрыт. В спринте Россию представят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. В женской части выступят обладательницы олимпийских медалей Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также призеры чемпионата мира Наталья Матвеева и Елена Соболева.
Если говорить о шансах наших девушек на медали, то главные надежды связаны с Непряевой, которая сейчас идет второй в общем зачете Кубка мира. А абсолютная фаворитка - норвежка Тереза Йохауг, в этом сезоне не отдавшая соперницам еще ни одной дистанционной гонки.
Странно только одно. О Йохауг, которая вернулась после реальной допинговой дисквалификации и продолжает побеждать, говорят как о чемпионке с характером. А россиянам на пресс-конференции перед стартом турнира продолжают задавать вопросы о несуществующем допинге: почему Устюгова не пустили в Пхенчхан и чувствует ли Большунов, что в этой ситуации он сам и его победы достойны уважения. Наши парни на провокации не повелись и все докажут на лыжне.
21 февраля, четверг, "Матч ТВ"
13.35. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция.
16.05. Спринт. Финал. Прямая трансляция.
Eurosport
13.45. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция.
16.00. Спринт. Финал. Прямая трансляция.