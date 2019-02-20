Семь стадионов ЧМ-2018 претендуют на звание лучшего в мире

Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей футбольной арены в 2018 году.

Как сообщает Stadium database, речь идет о стадионах "Калининград", "Нижний Новгород", "Ростов Арена", "Самара Арена", "Мордовия Арена" (Саранск), "Волгоград Арена" и "Екатеринбург Арена".

Всего в список попало 27 стадионов из десяти стран. В их число входят арены Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака.

Голосование будет проходить в интернете среди болельщиков и продлится до 4 марта. 25 марта будет определено 10 финалистов. Победителя конкурса объявят 7-8 марта.

В прошлом году лучшим был признан парагвайский стадион "Генерал Пабло Рохас". Арена "Санкт-Петербург" заняла в этом рейтинге пятое место, а московские "Лужники" оказались на седьмой строчке.