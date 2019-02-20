Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян

Правительство Северной Македонии (ранее - Бывшая югославская Республика Македония) на год продлило безвизовый режим для граждан России.

"На своем заседании во вторник правительство продлило срок безвизового режима для всех граждан Российской Федерации", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь правительства страны Миле Бошняковски.

Таким образом, возможность безвизового въезда в Северную Македонию для россиян сохранится до марта 2020 года.

Обладателем российских загранпаспортов разрешается находиться на территории страны не более 90 суток каждые шесть месяцев с момента первого прибытия. При себе достаточно иметь оплаченную страховку.