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20.02.2019 15:27
Рубрика: В мире

Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян

Текст: Иван Карташов

Правительство Северной Македонии (ранее - Бывшая югославская Республика Македония) на год продлило безвизовый режим для граждан России.

Македония официально сменила название

"На своем заседании во вторник правительство продлило срок безвизового режима для всех граждан Российской Федерации", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь правительства страны Миле Бошняковски.

Таким образом, возможность безвизового въезда в Северную Македонию для россиян сохранится до марта 2020 года.

Обладателем российских загранпаспортов разрешается находиться на территории страны не более 90 суток каждые шесть месяцев с момента первого прибытия. При себе достаточно иметь оплаченную страховку.

В мире Европа Македония
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