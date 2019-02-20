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20.02.2019 10:55
Рубрика: Экономика

Силуанов: В качестве самозанятых зарегистрировались 30 тысяч человек

Текст: Юлия Кривошапко
В мобильном приложении для самозанятых зарегистрировалось 30 тысяч человек. Об этом на коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"В этом году необходимо подготовить нормативные акты, чтобы в 2020 году запустить налог на профессиональный доход в качестве общего режима. Интерес у регионов есть", - сказал Силуанов.

Фото: iStock
Названы отрасли, где трудится больше всего удаленных сотрудников

Спецрежим для самозанятых начал действовать с 1 января в четырех регионах страны: Москве, Московской, Калужской области и Татарстане. В рамках спецрежима граждане, не имеющие наемных работников и получающиеся доход не больше 2,4 миллиона рублей в год, могут зарегистрировать в мобильном приложении ФНС и платить налог по ставки в 4 процента (для тех, кто работает с гражданами) и 6 процентов (для тех, кто оказывает услуги компаниям и индивидуальным предпринимателям).

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