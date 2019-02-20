Чем занимаются в соцсетях именитые спортсмены?

Для начала несколько цифр. В 2018 году было зафиксировано примерно 3,3 млрд активных пользователей соцсетей - почти половина населения Земли. Что касается любителей спорта, то в сетях их - 61%. Причем рядовой болельщик подписан в среднем на 10 спортивных аккаунтов, и 8 из них - это личные аккаунты спортсменов.

Когда-то звезды спорта были для обывателя небожителями. Увидеть их можно было лишь по телевизору или, если повезет, на стадионе. Соцсети мгновенно сломали эту дистанцию. Вдруг выяснилось, что потребность чем-то делиться, рассказывать о себе, обсуждать повседневные проблемы есть и у мегазвезд. Сегодня обычный смертный при желании может быть в курсе немыслимых доселе вещей: какая обстановка в комнате у Лео Месси, какие кроссовки выбирает для тренировок Мария Шарапова, как танцует Александр Овечкин...

И что скрывать: соцсети для иных спортсменов стали не просто способом общения с фанатами, но и инструментом зарабатывания серьезных денег.

Король "Инстаграма"

В январе в мире появился человек, преодолевший отметку в 150 млн подписчиков в "Инстаграме". Им оказался знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду. Факт, свидетельствующий не только о космической популярности Роналду, но и о том, что по степени влияния в соцсетях вряд ли кто может сравниться со спортсменами.

Рекламный пост в "Инстаграме" Криштиану Роналду стоит 700 тысяч евро. Фото: Instagram.com / @crIstIano

Роналду опережает таких поп-див, как Селена Гомес и Ариадна Гранде. Два его фото входят в число самых "залайканных" по итогам 2018 года (24 млн лайков в сумме).

А вот иной прайс: рекламный пост в "Инстаграме" Роналду стоит 700 тысяч евро. Это невероятная цифра, особенно если сравнивать с аналогичными показателями двух других популярнейших спортсменов: Лео Месси (437 тысяч евро) и Неймара (525 тысяч евро).

Но эти траты оправданны. Почему - видно на примере того же Роналду. В 2015 году крупнейшая спортивная компания заключила с Криштиану пожизненный контракт на миллиард евро.

Эта сумма была "отбита" в первые два (!) года, в каждый из которых рекламные посты с упоминанием этой компании в лентах Роналду принесли ей 500 млн евро. А самым доходным оказался пост Криштиану, посвященный победе на Евро-2016. Он был оценен в 5,8 млн евро.

У спортсменов с таким финансовым потенциалом соцсетями, как правило, занимается отдельный штаб менеджеров. Хотя есть и исключения.

Сам себе менеджер

Самый популярный российский спортсмен в "Инстаграме", боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, свой аккаунт ведет лично. Сейчас у него в подписчиках 13,4 млн человек (у идущей второй Шараповой - 3,4 млн). Взлетом популярности Хабиб обязан своей громкой победе над Конором Макгрегором, после которой за аккаунтом Нурмагомедова стало следить на 6 млн человек больше.

- "Инстаграм" веду сам, - признался боец в интервью "Форбс". - Но не обращаю внимания на то, кто первый, кто второй в "Инстаграме". Мне самое главное, чтобы я на соревнованиях был на первом месте. А интернетом я особо не живу.

Может, Хабиб и не лукавит, но не меньше двух постов в его ленте появляются ежедневно. На этом активность Нурмагомедова не заканчивается: так, в сентябре прошлого года он умудрился разругаться в соцсетях с певцом Тимати из-за концерта в Дагестане другого деятеля шоу-бизнеса, Егора Крида. В итоге мирить стороны пришлось самому главе Чечни Рамзану Кадырову.

История Виктории

Осознанно или нет, Нурмагомедов следует одной из главных рекомендаций при ведении популярного аккаунта: будь настоящим. Согласно другому совету, у спортсмена должна быть история, которую он может предложить своим болельщикам. У самой популярной белорусской спортсменки в "Инстаграме", теннисистки Виктории Азаренко, было и то и другое.

Подробности того, как белорусская теннисистка Виктория Азаренко билась за своего сына, ее 600 тысяч подписчиков наблюдали практически в режиме онлайн. Фото: Instagram.com / @vIchka35

До рождения сына Лео Вика из сетей практически не вылезала. А потом на какое-то время Азаренко с "радаров" исчезла. Как оказалось, по причине личного характера. В августе 2017 года теннисистка рассталась со своим бойфрендом, однако суд запретил спортсменке вывозить ребенка из того города, где находился его отец. Из-за этого Виктории пришлось пропустить несколько важных турниров, в том числе US Open. Обо всем этом Азаренко сообщила в специальном заявлении в "Инстаграме". А затем стали появляться и фотографии Лео. Подробности того, как теннисистка билась за своего сына, ее 600 тысяч подписчиков могли наблюдать практически в режиме онлайн. История закончилась в феврале 2018 года, когда калифорнийский суд подтвердил решение белорусского, согласно которому спортсменка признавалась основным опекуном Лео.

- Сейчас из-за соцсетей кажется, что у всех идеальная жизнь, и ты смотришь на свою и чувствуешь себя так дерьмово, - рассуждала Вика полгода спустя. - Но в реальности все не так, и мне кажется, что сейчас слишком много ложного счастья, люди притворяются, что все здорово. По-моему, очень важно делиться и другими чувствами. Игрокам важно выражать эти чувства и надеяться, что тебя не будут осуждать.

Уносите ноги?

С учетом перспектив, которые открываются перед спортсменами, вопрос о том, нужны ли им соцсети, кажется, даже не должен возникать. Но это не совсем так. Например, голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не прельстили ни шанс заработать, ни возможность быть на связи с болельщиками: "Меня там нет и никогда не будет, потому что это грязь". Недавно о своем уходе из соцсетей объявил египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах: "Пора вернуться в настоящий мир". На самом деле не только спортсмены влияют на соцсети, но и соцсети влияют на них. За близость с фанатами звезды заплатили своей уязвимостью. Ты можешь быть кем угодно: Александром Овечкиным или Криштиану Роналду - это не убережет тебя от волны негатива, если ты не дай бог сделал неверный шаг. Другая темная сторона соцсетей - это зависимость от них, которая сказывается на спортсменах не лучшим образом. В Национальной баскетбольной ассоциации провели исследование и выяснили: те, кто сидел ночью перед игрой в соцсетях, сильно теряли в точности бросков.

Неудивительно, что тренеры стараются всячески оградить подопечных от "инстаграмов", "твиттеров" и прочих "фейсбуков". Например, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев запретил своим игрокам пользоваться соцсетями на время ЧМ-2018. Правда, бундестим это не помогло.

А вот американская сноубордистка Хлое Ким прямо во время соревнований на Олимпиаде-2014 в Сочи написала в "Твиттере", что не доела за завтраком сэндвич и голодна. А потом выиграла золотую медаль. Похоже, всеобщих правильных рецептов в этом вопросе не существует. И это касается не только соцсетей.

Самые популярные спортсмены в "Инстаграме"

БЕЛАРУСЬ

1. Виктория Азаренко (теннис) 608 тыс. человек

2. Андрей Орловский (ММА) 311 тыс. человек

3. Дарья Домрачева (биатлон) 147 тыс. человек

4. Мелитина Станюта (худ. гимнастика) 133 тыс. человек

5. Арина Соболенко (теннис) 70 тыс. человек

РОССИЯ

1. Хабиб Нурмагомедов (ММА) 13,4 млн человек

2. Мария Шарапова (теннис) 3,4 млн человек

3. Александр Овечкин (хоккей) 1,4 млн человек

4. Артем Дзюба (футбол) 1,2 млн человек

5. Евгения Медведева (фигурное катание) 0,7 млн человек