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20.02.2019 19:13
Рубрика: Происшествия

Шпион пропал без вести

Скрипалей в России могут признать пропавшими
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
В среду стало известно, что родственники бывшего полковника ГРУ, осужденного в нашей стране за госизмену, Сергея Скрипаля обратились в полицию с заявлением. Родственники просят признать Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести.

С тех пор как Лондон громогласно заявил о якобы отравлении Скрипалей, ни самого агента, ни его дочь никто не видел. Публике лишь сообщалось, что после больницы их поместили в надежное место. Российским дипломатам, несмотря на неоднократные обращения, не дали никакой информации о Скрипалях.

Как уточнила информационным агентствам племянница Сергея Скрипаля Виктория, заявление о пропаже сына написала мать Скрипаля - Елена Яковлевна. Причем отправлено заявление из Ярославля, где живет мать Скрипаля, в Москву - по месту жительства внучки Юлии.

Вот что заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей

- В феврале пройдет полгода с момента, когда я последний раз слышала голос Юлии. В настоящий момент никто не знает, где она находится и что с ней происходит. Сейчас я собираю все необходимые документы, для того чтобы обратиться к российским правоохранительным органам по делу исчезновения, - сказала она ТАСС.

Последний раз Юлия, по ее словам, выходила на связь по телефону со своей двоюродной сестрой Викторией летом 2018 года. С тех пор про Скрипалей сообщают только лондонские газеты. А официальные органы, откуда "утекает" эта информация, молчат.

Что даст родным Скрипалей такое обращение? Пропал человек или нет, по закону решает только суд. Если он признает Скрипалей пропавшими без вести, то их родня сможет распорядиться их имуществом в России, вступив в права наследства. Если Юлия Скрипаль или ее отец вдруг когда-то решат вернуться домой, то им потребуется опять решение суда, что они живы.

Происшествия Правосудие Суд Отравление Сергея Скрипаля
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