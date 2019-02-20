Новости

ВКС России получат новейшие комплексы контроля космического пространства 03:28
На границе Газы в стычках с израильскими солдатами ранены 20 палестинцев 03:06
В Приморье во время пожара в частном доме погибли пять человек 03:04
СМИ озвучили размеры "гитлеровских пенсий" для бельгийцев 03:03
В мексиканском городе за 12 часов были убиты 11 человек 02:31
МИД РФ призвал Запад удержать Киев от военных авантюр 02:07
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил 01:20
Пентагон решил обеспечить ВВС Украины навигационным оборудованием 00:41
В Канаде семь детей погибли во время пожара 00:17
Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии 19.02.2019
Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 19.02.2019
Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова 19.02.2019
Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище 19.02.2019
Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 19.02.2019
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 19.02.2019
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 19.02.2019
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 19.02.2019
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 19.02.2019
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 19.02.2019
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 19.02.2019
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 19.02.2019
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 19.02.2019
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 19.02.2019
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 19.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 03:03
Рубрика: В мире

СМИ озвучили размеры "гитлеровских пенсий" для бельгийцев

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Бельгии 27 человек все еще получают пенсию, которую им назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Выплата ведется согласно декрету Гитлера, который обещал бывшим солдатам Третьего Рейха пособие за "лояльность, верность и послушание".

Как отмечает газета De Morgen, бывшие нацисты или их наследники имеют от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей). Обязанности на содержание экс-служителей Третьего Рейха легли на власти Германии. Причем с данных пособий не взимаются налоги в пользу бельгийской казны. Группа парламентариев готовит резолюцию с призывом к правительству урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты пенсий.

В Европе молодежь все меньше знает о преступлениях нацистов

Ранее бельгийские ветераны и правительство страны уже требовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсэсовцам. Однако данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

Изначально получателями "гитлеровского" пособия могли быть 38 тысяч человек.

Между тем в конце декабря 2018 года германское посольство распространило информацию о том, что намерено добиваться возврата в свою страну культурных ценностей, которые по итогам Второй мировой войны перемещены из Германии в СССР.

В мире Европа Бельгия В мире Европа Германия Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе