Новости

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил 01:20
Пентагон решил обеспечить ВВС Украины навигационным оборудованием 00:41
В Канаде семь детей погибли во время пожара 00:17
Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии 19.02.2019
Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 19.02.2019
Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова 19.02.2019
Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище 19.02.2019
Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 19.02.2019
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 19.02.2019
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 19.02.2019
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 19.02.2019
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 19.02.2019
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 19.02.2019
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 19.02.2019
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 19.02.2019
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 19.02.2019
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 19.02.2019
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 19.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 19.02.2019
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 19.02.2019
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 19.02.2019
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19.02.2019
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19.02.2019
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 01:20
Рубрика: В мире

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил

Дональд Трамп подписывает меморандум о создании Космических сил США. 19 февраля 2019. Фото: AP Photo/ Evan Vucci Дональд Трамп подписывает меморандум о создании Космических сил США. 19 февраля 2019. Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Дональд Трамп подписывает меморандум о создании Космических сил США. 19 февраля 2019. Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании американских Космических сил. Текст документа во вторник распространила пресс-служба Белого дома.

Фото: iStock
НАСА: Экспедиция на Марс может состояться в середине 2030 годов

В меморандуме подчеркивается, что космические системы Соединенных Штатов исторически "сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников", которые продвигают собственный космический потенциал, "развивая способы помешать США использовать космос во время кризиса и конфликта", - цитирует РИА Новости.

Целями Космических войск США называются: защита страны и американских интересов в космосе, а также проецирование военной силы "в космосе, из космоса и в космос".

Президент поручил Пентагону разработать юридическое обоснование организации нового рода войск. После одобрения Конгресса, Космические силы будут организованы под эгидой ВВС. В перспективе планируется создать отдельное ведомство.

Напомним, в декабре прошлого года Трамп подписал указ о создании Космического командования.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе