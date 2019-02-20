Трамп подписал меморандум о создании Космических сил

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании американских Космических сил. Текст документа во вторник распространила пресс-служба Белого дома.

В меморандуме подчеркивается, что космические системы Соединенных Штатов исторически "сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников", которые продвигают собственный космический потенциал, "развивая способы помешать США использовать космос во время кризиса и конфликта", - цитирует РИА Новости.

Целями Космических войск США называются: защита страны и американских интересов в космосе, а также проецирование военной силы "в космосе, из космоса и в космос".

Президент поручил Пентагону разработать юридическое обоснование организации нового рода войск. После одобрения Конгресса, Космические силы будут организованы под эгидой ВВС. В перспективе планируется создать отдельное ведомство.

Напомним, в декабре прошлого года Трамп подписал указ о создании Космического командования.