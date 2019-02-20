Трамп продлил санкции в отношении бывшего руководства Ливии

Президент США Дональд Трамп решил продлить санкции, которые действуют в отношении бывшего руководства Ливии и детей экс-главы государства Муаммара Каддафи. Об этом говорится в письме главы Белого дома Конгрессу.

По мнению американского президента, ситуация в Ливии по-прежнему представляет "чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - цитирует ТАСС. Санкционный режим, который действует с 25 февраля 2011 года, продлен еще на год.

Напомним, санкции в отношении Ливии ввел президент США Барак Обама. Они касаются всех детей Каддафи, ключевых членов его правительства и всех причастных к нарушениям прав человека в Ливии. Указ Обамы требует ежегодного продления.

Документ предполагает арест активов в юрисдикции США и запрет американцам вести дела с фигурантами санкционного списка, уточняет РИА Новости.