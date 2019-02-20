Трамп уволит прокурора, создавшего "спецкомиссию Мюллера"

Президент США Дональд Трамп в среду должен удовлетворить прошение об отставке "второго лица" американской Фемиды, заместителя генерального прокурора - министра юстиции Рода Розенстайна.

Именно он в мае 2017 года, минуя своего непосредственного начальника Джеффа Сешнса, которого, кстати, Трамп уже уволил, подписал распоряжение о создании спецкомиссии под руководством бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, призванную найти так называемый "российский след" в предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома.

Однако за почти два года работы Мюллер и его подчиненные, проведя тысячи часов допросов лиц из окружения американского президента, так и не смогли найти "мифический" российский след.

Теперь Розенстайн решил уйти в отставку, так и не дождавшись выводов спецкомиссии. Как ожидается, он оставит свой пост в середине марта, сообщает CBS News. Именно Розенстайна Трамп сделал объектом своих подчас "яростных" твитов про открытую на него охоту на ведьм, упрекая замгенпрокурора в предвзятости. Он даже обвинил его в государственной измене, узнав о том, что заместитель генпрокурора собирается подать на него в суд по делу о превышении полномочий.

Об увольнении Розенстайна заговорили после того, как на минувшей неделе Трамп назначил новым генеральным прокурором США Уильяма Барра. Впрочем, его кандидатура еще должна быть утверждена сенатом, где, как известно, республиканцы имеют большинство. Ожидается, что именно Барр вместо Розенстайна возьмет на себя надзор за деятельностью спецкомиссии Мюллера. Кстати, Трамп весьма оригинально поздравил Барра с его назначением. "Наслаждайся жизнью, Уильям", - улыбаясь, сказал президент США на церемонии подписания закона о чрезвычайном положении.

Между тем стало известно, кто сменит Розенстайна на его посту. Глава Белого дома намерен назначить на эту должность Джеффри Розена, который в настоящее время является заместителем министра транспорта США. До прихода в министерство транспорта Розен был старшим партнером в одной из крупных американских корпораций.