Уникальный славянский словарь презентуют в Минске

Презентация уникального памятника лексикографии, первого фундаментального русско-белорусского словаря, созданного в национальной языковедческой науке на заре ее становления, намечено на 20 февраля в минском филиале Национального исторического музея. Поводом для обращения к истокам национальной культуры на этот раз стала Неделя родного языка, которая проходит с 18 по 24 февраля в РБ.

Этот обширный научный труд историка и педагога конца XIX - начала ХХ веков Афанасия Ярушевича, по утверждению ведущего научного сотрудника музея Андрея Леневича, которого цитирует БЕЛТА, является одним из первых в отечественном языкознании справочником. "Он с максимальной полнотой отражает богатство словарного фонда белорусского языка и является информационным источником о его состоянии в конце XIX - начале ХХ веков", - пояснил Леневич. В словаре впервые лексикографическую обработку получили свыше 13 тысяч слов, белорусскую часть которых Афанасий Ярушевич - выпускник Петербургской духовной академии - собрал самостоятельно или через своих корреспондентов.

"Уникальность словаря заключается еще и в том, что он позволяет ознакомиться с лексикой различных регионов Беларуси, в том числе, и с теми словами, которые сегодня не так часто встречаются в современном лексиконе", - подчеркнул научный сотрудник музея. Опубликованный архивный источник, по его мнению, будет востребованным различными представителями гуманитарной науки.

Основания для столь оптимистических прогнозов заключаются в том, что речь идет "не о традиционном словарном издании, а о глубоком научном наследии и источнике познания быта белорусов на границе веков. Оно дает содержательные сведения о социально-экономической жизни, материальной и духовной культуре белорусского общества в определенный период времени", - полагает ученый.

Мероприятие подготовлено совместно с Институтом языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы академии наук Беларуси. "Мы уже давно сотрудничаем с этим институтом: организовывали совместные лекции, посвященные белорусской этнографии, филологии, лингвистике. Надеемся, что и в этом году будут проходить совместные проекты. К слову, нам очень приятно, что подобные акции востребованы не только у людей старшего возраста, но и у молодежи, которая интересуется белорусским языком и этнографией", - добавил ученый.

В сегодняшней презентации примут участие директор Института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов, заведующий отделом диалектологии и лингвогеографии Вероника Курцова, представители научной общественности страны, а также студия реконструкции балов Carnet de Bal, воспитанники которой прочтут стихи белорусских поэтов.

Кстати, 22 февраля в Институте языкознания состоится лекция исследователя истории белорусского языка Сергея Запрудского "Николай Байков - знакомый и незнакомый", приуроченная к 130-летию выдающегося белорусского лексикографа.