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20.02.2019 16:18
Рубрика: В мире

В БиГ почтили память Виталия Чуркина

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево)
Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик, мэр Восточного Сараево Ненад Вукович, посол РФ в БиГ Петр Иванцов, а также местные общественные деятели и граждане возложили сегодня венки к памятнику Виталию Чуркину, отдав дань памяти прославленному российскому дипломату в годовщину его смерти - 20 февраля.
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

"Дело Чуркина живет и по сей день в Восточном Сараево, что подтверждает данное мероприятие, на котором присутствует и председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик, - подчеркнул Петр Иванцов.  - Это свидетельство особых отношений между нашими народами".

Напомним, что в июне 2017 года на тот момент президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик передал послу РФ в Сараево Петру Иванцову Орден знамени РС с серебренным венком, которым посмертно был награжден российский постпред при ООН Виталий Чуркин. Таким образом руководство сербского энтитета отметило "неоценимые заслуги российского дипломата в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении здесь мира и международного сотрудничества, развитии политических и дружественных отношений между РС и Россией".

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По словам Милорада Додика, "Виталий Чуркин внес большой личный вклад в становление Республики Сербской, поскольку в ходе заседаний Совета безопасности ООН помог услышать голос РС". "Российский дипломат позволил прозвучать истине и продемонстрировать действительное положение вещей в Боснии, а не как было ранее, когда озвучивались лишь стереотипы Высокого представителя в БиГ", - добавил политик.

Фото: Александр Борисов

В ноябре 2017 года в Восточном Сараево состоялось открытие памятнику постоянному представителю Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину. На черной мраморной плите с портретом дипломата выбита надпись: "Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за русское "Нет". Она напоминает о событиях 8 июля 2015 года, когда в Совете безопасности ООН по инициативе Великобритании осуществлялась попытка продавить резолюцию, обвинявшую сербскую сторону в геноциде мусульманского населения в Сребренице. Ее принятие угрожало обострением ситуации в регионе. Тогда Виталий Чуркин воспользовался правом вето, тем самым заблокировав дальнейшее рассмотрение документа.

"Мы благодарны за то, что Россия наложила вето на английскую резолюцию, которая должна была выставить сербов в качестве народа, виновного в геноциде", - заявлял неоднократно президент Сербии Александр Вучич, выражая мнение абсолютного большинства сербов.

Фото: Александр Борисов
Между тем

О своих особых отношениях с Виталием Чуркиным рассказывал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в 1994 году даже посвятил стихотворение своему коллеге и другу.

"Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом, - вспоминал глава российского внешнеполитического ведомства. - Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов".

Сергей Лавров обратил внимание и на то, что "в Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами".

Специальному представителю президента Российской Федерации Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента -
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года

*Я.Акаши - в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.

В мире Европа Босния и Герцеговина РГ-Фото
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