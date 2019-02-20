В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал обращение президента к Федеральному Собранию посланием прямого действия.

"Это прямые поручения, а не обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить предложения”, - сказал он.

Турчак также отметил, что в выступлении Владимира Путина прослеживаются три темы - справедливость, сбережение народа и поддержка семей. Так, например, в, демографическом пакете подчеркнуто, что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается. По его словам, депутатскому корпусу на всех уровнях необходимо максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентом инициатив.

Напомним, сегодня в Гостином дворе Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию.