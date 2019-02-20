В Египте казнили девять человек за убийство генпрокурора

Управление тюрем Египта привело в исполнение высшую меру наказания в отношении девяти человек, осужденных за причастность к убийству генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году, а также участие в международных террористических организациях.

"Управление тюрем в среду утром привело в исполнение смертный приговор через повешение в отношении девяти осужденных в убийстве генерального прокурора Хишама Бараката в июне 2015 года", - цитирует сообщение телеканала "Аль-Хадас" агентство ТАСС. Отмечается, что до приведения приговора в исполнение в отношении осужденных были исчерпаны все возможности оспорить вердикт суда в более высоких инстанциях.

Уголовный суд Каира в 2017 году вынес смертный приговор в отношении фигурантов дела об убийстве Бараката. В общей сложности, обвиняемыми по делу проходили 67 человек, 28 из них вменялось незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также участие в международной террористической организации и сотрудничество с исламским движением ХАМАС. В ноябре 2018 года Кассационный суд страны подтвердил вынесенный приговор.

Хишам Баракат был убит 29 июня 2015 года в результате подрыва автомобиля, припаркованного на пути следования кортежа генпрокурора. Баракат занимался наиболее громкими уголовными делами в стране, в том числе в отношении экс-президента Египта исламиста Мухаммеда Мурси.