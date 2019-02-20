В Госдуме предложили наказывать за "грязные носки" в плацкарте

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.

Депутат считает нужным наделить Ространснадзор правом штрафовать пассажиров, которые не любят гигиену и мешают комфорту других пассажиров.

- Многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, - сказал Васильев агентству "Москва", - если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить.

Депутат отметил, что "грязные носочки у пассажиров беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте". Парламентарий привел в качестве аргумента опыт других стран, где за такое полагается штраф.

Он посетовал, что в России не могут прийти к тому, чтобы обязать пассажиров не мешать друг другу несоблюдением правил гигиены. Впрочем, та же ситуация с курением в тамбуре или ездой в общественном транспорте в пьяном виде, сравнил Васильев.

По его мнению, навести порядок на железнодорожном транспорте может только государство.