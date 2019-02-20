В Госдуме рассказали о принятии законов в рамках Послания

Новости

Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение "суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей 15:42
В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина 15:40
Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан 15:37
В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений 15:36
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит 15:30
Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян 15:27
Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра 15:27
Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа 15:27
Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии 15:19
Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам 15:16
Военные избавят жителей Судака от жажды 15:13
ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы" 15:07
В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни 15:02
Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника 15:00
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках 14:57
Бундестаг раскритиковал действия правительства по признанию Гуайдо 14:54
В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества 14:52
Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом 14:47
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов 14:46
Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 15:26
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о принятии законов в рамках Послания

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты, услышав Послание президента Федеральному собранию, сразу взялись за реализацию поручений российского лидера.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уже 20 февраля соберется Совет Госдумы, где будет поручено подготовить план - график внесения инициатив в Госдуму, рассказал ее глава Вячеслав Володин.

Депутаты сообщили журналистам о перспективах отдельных инициатив.

Путин: Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей на ипотеку

Так, законопроект об ипотечных каникулах будет внесен в Госдуму на следующей неделе, обещал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует "Интерфакс".

Напомним, что ипотечные каникулы будут введены для граждан, которые лишились дохода. Как ранее объяснил президент, речь об отсрочке по платежам граждан.

Депутат рассказал, что работа над законопроектом уже идет, ее внесет группа депутатов.

Ипотечные каникулы должны коснуться обманутых дольщиков, заявил, комментируя предложение президента, депутат ГД Александр Якубовский.

Госдума готова оперативно отреагировать и на поручение в сфере экологии.

Как сообщил глава комитета по экологии нижней палаты парламента Владимир Бурматов, ГД готова в ближайшее время рассмотреть законопроект о квотировании вредных выбросов в атмосферу для предприятий. Однако есть помеха - его внесению мешает рассогласованность позиций профильных ведомств.

Фото: Константин Завражин/РГ
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора

Согласно законопроекту, о котором идет речь, будет фиксироваться совокупный объем загрязнений в окружающей среде. Предполагается дать полномочия воздействия региональным властям на загрязнителей для того, чтобы они сокращали свои выбросы, заявил Бурматов.

В "Единой России" взялись обеспечить, среди прочего, успешное выполнение поставленной президентом задачи по устранению очереди в ясли. Это приоритет для партпроекта "Новая школа", рассказала журналистам его координатор, депутат ГД Алена Аршинова. А эксперты партийного проекта "Локомотивы роста" проработают вопрос снятия административных барьеров профессиям будущего, заявил, в свою очередь, координатор данного партпроекта ЕР, депутат ГД Денис Кравченко.

"Адресаты" Послания отметили его конкретность. "Предложения и поручения президента были более чем прикладными и адресными, никаких общих фраз, причем коснулись практически всех сфер жизни", - поделился, в частности, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

- Самое важное, на мой взгляд, это энергетический посыл президента - и прямой, и переносный- "сдать в архив" все, что тормозит и мешает работе ведомств, взять новый темп, высокие планки, обеспечить прорыв в экономике, науке, экологии, медицине, безопасности, - сказал он журналистам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2019 года Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны