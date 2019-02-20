В Госдуме рассказали о принятии законов в рамках Послания

Депутаты, услышав Послание президента Федеральному собранию, сразу взялись за реализацию поручений российского лидера.

Уже 20 февраля соберется Совет Госдумы, где будет поручено подготовить план - график внесения инициатив в Госдуму, рассказал ее глава Вячеслав Володин.

Депутаты сообщили журналистам о перспективах отдельных инициатив.

Так, законопроект об ипотечных каникулах будет внесен в Госдуму на следующей неделе, обещал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует "Интерфакс".

Напомним, что ипотечные каникулы будут введены для граждан, которые лишились дохода. Как ранее объяснил президент, речь об отсрочке по платежам граждан.

Депутат рассказал, что работа над законопроектом уже идет, ее внесет группа депутатов.

Ипотечные каникулы должны коснуться обманутых дольщиков, заявил, комментируя предложение президента, депутат ГД Александр Якубовский.

Госдума готова оперативно отреагировать и на поручение в сфере экологии.

Как сообщил глава комитета по экологии нижней палаты парламента Владимир Бурматов, ГД готова в ближайшее время рассмотреть законопроект о квотировании вредных выбросов в атмосферу для предприятий. Однако есть помеха - его внесению мешает рассогласованность позиций профильных ведомств.

Согласно законопроекту, о котором идет речь, будет фиксироваться совокупный объем загрязнений в окружающей среде. Предполагается дать полномочия воздействия региональным властям на загрязнителей для того, чтобы они сокращали свои выбросы, заявил Бурматов.

В "Единой России" взялись обеспечить, среди прочего, успешное выполнение поставленной президентом задачи по устранению очереди в ясли. Это приоритет для партпроекта "Новая школа", рассказала журналистам его координатор, депутат ГД Алена Аршинова. А эксперты партийного проекта "Локомотивы роста" проработают вопрос снятия административных барьеров профессиям будущего, заявил, в свою очередь, координатор данного партпроекта ЕР, депутат ГД Денис Кравченко.

"Адресаты" Послания отметили его конкретность. "Предложения и поручения президента были более чем прикладными и адресными, никаких общих фраз, причем коснулись практически всех сфер жизни", - поделился, в частности, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

- Самое важное, на мой взгляд, это энергетический посыл президента - и прямой, и переносный- "сдать в архив" все, что тормозит и мешает работе ведомств, взять новый темп, высокие планки, обеспечить прорыв в экономике, науке, экологии, медицине, безопасности, - сказал он журналистам.