В Ханое в преддверии саммита стали популярны стрижки под Трампа и Кима

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, намеченной на 27-28 февраля, владелец парикмахерской в Ханое Ле Туан Дуонг сделал замечательный пиар-ход - он объявил, что готов любому сделать бесплатно стрижку под Кима или под Трампа. Предложение действует по 28 февраля включительно.

"Сначала я объявил об этом в шутку, и был удивлен, как много людей захотели воспользоваться предложением", - сказал Ле. Только в течение двух дней к нему пришли более 200 клиентов.

Если прическа под Кима для темноволосых вьетнамцев требует только стрижки и укладки (главный признак - выбритые виски), то с имиджем Трампа сложнее - надо красить волосы в желтый цвет. Правда, парикмахер обещает после саммита бесплатно смыть краску. Но в итоге большинство все же выбирает "под Кима".

Между тем в Ханое идет подготовка к саммиту. Начальник штаба лидера КНДР Ким Чанг Сон, которого в южнокорейской и западной прессе часто называют "дворецким Ким Чен Ына", уже прибыл на место, чтобы проверить все места, связанные со встречей. Также он обсудит вопросы протокола и безопасности с американскими коллегами, тоже прилетевшими в Ханой, это помощник президента Дэнил Уолш и заместитель помощника госсекретаря США Алекс Вонг.

Ким Чанг Сон, в частности, посетил гостевой дом правительства Вьетнама, отели Metropole и Melia. Пока что место проживания лидеров неизвестно, но перемещения Ким Чанг Сона могут дать некоторое представление о них. Хотя нельзя исключать, что это отвлекающий маневр, как то было летом 2018 года в Хельсинки перед встречей президента РФ Владимира Путина и Трампа. Тогда тоже изначально прошла информация, что американский президент будет жить в определенном отеле в центре города, но в итоге он поселился совсем в другом месте.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два независимых источника, Ким намерен приехать из Пхеньяна на поезде. Этот же вид транспорта предпочитали его отец и дед. Дорога займет два с половиной дня. Поезд остановится на границе Китая и Вьетнама, примерно в 170 километрах от Ханоя, а дальше лидера КНДР доставят в столицу на автомобиле.

Сам саммит, как ожидается, может пройти в гостевом доме правительства Вьетнама, здании в центре города, оставшемся со времен Французского Индокитая. Впрочем, из-за усиленных мер безопасности место встречи могут изменить. Как заявил ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, "безопасность во время встречи лидеров - главный приоритет правительства".