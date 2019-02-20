В Ханое в преддверии саммита стали популярны стрижки под Трампа и Кима

Новости

Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение "суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей 15:42
В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина 15:40
Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан 15:37
В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений 15:36
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит 15:30
Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян 15:27
Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра 15:27
Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа 15:27
Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии 15:19
Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам 15:16
Военные избавят жителей Судака от жажды 15:13
ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы" 15:07
В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни 15:02
Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника 15:00
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках 14:57
Бундестаг раскритиковал действия правительства по признанию Гуайдо 14:54
В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества 14:52
Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом 14:47
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов 14:46
Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 14:33
Рубрика: В мире

В Ханое в преддверии саммита стали популярны стрижки под Трампа и Кима

Текст: Константин Волков

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, намеченной на 27-28 февраля, владелец парикмахерской в Ханое Ле Туан Дуонг сделал замечательный пиар-ход - он объявил, что готов любому сделать бесплатно стрижку под Кима или под Трампа. Предложение действует по 28 февраля включительно.

Фото: Flickr.com
Американских морпехов готовят к большой войне

"Сначала я объявил об этом в шутку, и был удивлен, как много людей захотели воспользоваться предложением", - сказал Ле. Только в течение двух дней к нему пришли более 200 клиентов.

Если прическа под Кима для темноволосых вьетнамцев требует только стрижки и укладки (главный признак - выбритые виски), то с имиджем Трампа сложнее - надо красить волосы в желтый цвет. Правда, парикмахер обещает после саммита бесплатно смыть краску. Но в итоге большинство все же выбирает "под Кима".

Фото: iStock
СМИ: Белый дом пытался передать ядерные технологии саудитам

Между тем в Ханое идет подготовка к саммиту. Начальник штаба лидера КНДР Ким Чанг Сон, которого в южнокорейской и западной прессе часто называют "дворецким Ким Чен Ына", уже прибыл на место, чтобы проверить все места, связанные со встречей. Также он обсудит вопросы протокола и безопасности с американскими коллегами, тоже прилетевшими в Ханой, это помощник президента Дэнил Уолш и заместитель помощника госсекретаря США Алекс Вонг.

Ким Чанг Сон, в частности, посетил гостевой дом правительства Вьетнама, отели Metropole и Melia. Пока что место проживания лидеров неизвестно, но перемещения Ким Чанг Сона могут дать некоторое представление о них. Хотя нельзя исключать, что это отвлекающий маневр, как то было летом 2018 года в Хельсинки перед встречей президента РФ Владимира Путина и Трампа. Тогда тоже изначально прошла информация, что американский президент будет жить в определенном отеле в центре города, но в итоге он поселился совсем в другом месте.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Как готовится встреча Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два независимых источника, Ким намерен приехать из Пхеньяна на поезде. Этот же вид транспорта предпочитали его отец и дед. Дорога займет два с половиной дня. Поезд остановится на границе Китая и Вьетнама, примерно в 170 километрах от Ханоя, а дальше лидера КНДР доставят в столицу на автомобиле.

Сам саммит, как ожидается, может пройти в гостевом доме правительства Вьетнама, здании в центре города, оставшемся со времен Французского Индокитая. Впрочем, из-за усиленных мер безопасности место встречи могут изменить. Как заявил ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, "безопасность во время встречи лидеров - главный приоритет правительства".

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны