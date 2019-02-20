В Японии истребитель F-2 пропал с радаров

В Японии многоцелевой боевой самолет F-2 национальных Сил самообороны пропал с радаров. Инцидент произошел в 09:18 по местному времени недалеко от префектуры Ямагути в ходе учений.

Боевая машина могла упасть в воды Японского моря, передает телерадиокомпания NHK. Министр обороны Японии Такэси Ивая рассказал, что управлявший F-2 экипаж найден. Оба летчика находятся в сознании.

Поиски истребителя-бомбардировщика продолжаются. Самолет исчез из поля зрения почти сразу после вылета с территории военно-воздушной базы Цуики в префектуре Фукуока. По данным Японского метеорологического агентства, в районе полета пропавшего F-2 наблюдалась облачность и дул сильный ветер.