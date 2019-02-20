В Instagram появятся стикеры для пожертвований

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.
Instagram is working on "Donation" sticker— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 февраля 2019 г.
It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM
Как уточняет The Verge, подобные инструменты еще в 2015 году появились в Facebook. В Instagram с технологией платежей экспериментируют уже несколько лет. Но пока реализованы лишь тестовые проекты, позволяющие некоторым пользователям бронировать посещение спа-салонов и ресторанов.
В компании работают над отдельным приложением для покупок, поэтому не исключено, что платежные функции появятся и в Stories.
Когда именно будут введены "благотворительные" стикеры, пока не уточняется.