В Instagram появятся стикеры для пожертвований

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 февраля 2019 г.

Как уточняет The Verge, подобные инструменты еще в 2015 году появились в Facebook. В Instagram с технологией платежей экспериментируют уже несколько лет. Но пока реализованы лишь тестовые проекты, позволяющие некоторым пользователям бронировать посещение спа-салонов и ресторанов.

В компании работают над отдельным приложением для покупок, поэтому не исключено, что платежные функции появятся и в Stories.

Когда именно будут введены "благотворительные" стикеры, пока не уточняется.