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В Instagram появятся стикеры для пожертвований

20.02.2019,  
10:39
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.

Как уточняет The Verge, подобные инструменты еще в 2015 году появились в Facebook. В Instagram с технологией платежей экспериментируют уже несколько лет. Но пока реализованы лишь тестовые проекты, позволяющие некоторым пользователям бронировать посещение спа-салонов и ресторанов.

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В компании работают над отдельным приложением для покупок, поэтому не исключено, что платежные функции появятся и в Stories.

Когда именно будут введены "благотворительные" стикеры, пока не уточняется.

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