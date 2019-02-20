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20.02.2019 16:45
Рубрика: Власть

В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху

Текст: Кира Латухина

Премьер-министр Израиля отложил свой визит в Россию, который планировался на завтра, но обязательно приедет позже. Причина - внутриполитическая обстановка в Израиле.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Новая дата визита Биньямина Нетаньяху будет согласовываться по дипканалам, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "По внутриполитическим причинам, - объяснил перенос даты переговоров на высшем уровне помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. - У них подготовка к выборам, поэтому визит перенесен на несколько дней".

"Нам сообщили, что получилось, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам. Премьер должен эти дни быть в стране, решать какие-то вопросы, связанные с выборами", - заявил журналистам замглавы МИД Михаил Богданов. На вопрос о новой дате встречи он ответил: "Неизвестно, я думаю, что завтра прояснится, завтра кое-что произойдет".

Возможно, речь идет о телефонном звонке, анонсированном израильскими СМИ: по их данным, завтра Путин и Нетаньяху переговорят на тему следующей встречи. Завтра же, пишут в израильской прессе, премьер-министр встретится с партиями.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Израиль Президент
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