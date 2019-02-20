В мексиканском городе за 12 часов были убиты 11 человек

Волна насилия захлестнула разные районы и окрестности города Монтеррей на севере Мексики. За полдня здесь были убиты не менее 11 человек. Так, сразу четыре человека были застрелены на дороге имени Мигеля Алемана.

Монтеррей расположен в штате Нуэво-Леон, который считается небезопасным из-за активной деятельности наркомафии. Здесь орудуют картели "Лос-Сетас" и "Залива", конкурирующие за право контролировать поставки кокаина в США, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Excelsior.

В последние годы в Мексике отмечен всплеск насилия, вызванный войной наркокартелей. В 2018 году в этой стране было зафиксировано рекордное число убийств - более 33 тысяч. Этот показатель побил рекорд 2017 года - 31,2 тысячи.