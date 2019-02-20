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20.02.2019 12:26
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали выдумкой слова Порошенко о выносе погибших с Майдана

Текст: Татьяна Замахина

В Совете Федерации прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично выносил погибших с Майдана. Согласно комментарию, такие заявления делаются под выборы.

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Ранее, в ходе своего выступления, Порошенко также утверждал, что якобы был в самой гуще событий, когда бойцы "Беркута" стреляли в людей из помповых ружей. Комментаторы этого заявления, впрочем, напомнили, что в то время, о котором говорит Порошенко, "беркутовцы" еще не стреляли".

- Цель одна: повысить свой рейтинг и стать президентом Украины, - заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, которого цитирует RT.

Людей, которые были на Майдане, "обозлит это вранье", отметил он, назвав президента Украины "выдумщиком".

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- Если бы он говорил правду, то вспомнил бы, как приезжал в Крым уже после переворота, - рассудил Цеков. - Он приезжал как миротворец, но вскоре позорно бежал из Крыма, сопровождаемый не вооруженными силами, а крымчанами, которые были крайне возмущены тем, что произошло в Киеве.

Парламентарий отметил, что как раз это Порошенко "не вспоминает, хотя это позорное событие - реальный факт".

Порошенко хочет как минимум пройти во второй тур голосования, а дальше, по мнению Цекова, начнутся новые "сказки", считает сенатор.

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