В Совфеде назвали выдумкой слова Порошенко о выносе погибших с Майдана

В Совете Федерации прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично выносил погибших с Майдана. Согласно комментарию, такие заявления делаются под выборы.

Ранее, в ходе своего выступления, Порошенко также утверждал, что якобы был в самой гуще событий, когда бойцы "Беркута" стреляли в людей из помповых ружей. Комментаторы этого заявления, впрочем, напомнили, что в то время, о котором говорит Порошенко, "беркутовцы" еще не стреляли".

- Цель одна: повысить свой рейтинг и стать президентом Украины, - заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, которого цитирует RT.

Людей, которые были на Майдане, "обозлит это вранье", отметил он, назвав президента Украины "выдумщиком".

- Если бы он говорил правду, то вспомнил бы, как приезжал в Крым уже после переворота, - рассудил Цеков. - Он приезжал как миротворец, но вскоре позорно бежал из Крыма, сопровождаемый не вооруженными силами, а крымчанами, которые были крайне возмущены тем, что произошло в Киеве.

Парламентарий отметил, что как раз это Порошенко "не вспоминает, хотя это позорное событие - реальный факт".

Порошенко хочет как минимум пройти во второй тур голосования, а дальше, по мнению Цекова, начнутся новые "сказки", считает сенатор.