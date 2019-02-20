В стартовый день ЧЕ-2019 по биатлону россияне без медалей

Индивидуальными гонками у мужчин и женщин на дистанциях 20 км и 15 км соответственно в среду в Минске (Белоруссия) стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Сборная России поборется за медали ЧМ по биатлону в Зеефельде Объективно по силе участников данный турнир - нечто среднее между финалом второго по рангу Кубка IBU и рядовым этапом Кубка мира, где выступает элита. При этом никаких географических ограничений и привязки только к Старому Свету нет. Дистанции бегут канадцы, американцы, представители ряда азиатских стран и даже австралийцы. Россия выставила фактически первый состав, но толку от этого пока никакого. У мужчин в "индивидуалке" лучший из наших спортсменов Матвей Елисеев - на пятом месте. Победил здесь болгарин Красимир Анев. В женской гонке успех праздновала олимпийская чемпионка-2018 шведка Ханна Эберг, россиянка Виктория Сливко финишировала с шестым результатом.

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