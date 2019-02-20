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20.02.2019 16:22
Рубрика: Спорт

Зачетные мячи

В Студенческой лиге начинается плей-офф
Текст: Илья Трисвятский
Финалисты прошлого сезона АСБ, команды МГУ и Малаховки, и в сезоне нынешнем являются одними из главных претендентов на чемпионский титул. Фото: Пресс-служба АСБ Финалисты прошлого сезона АСБ, команды МГУ и Малаховки, и в сезоне нынешнем являются одними из главных претендентов на чемпионский титул. Фото: Пресс-служба АСБ
Финалисты прошлого сезона АСБ, команды МГУ и Малаховки, и в сезоне нынешнем являются одними из главных претендентов на чемпионский титул. Фото: Пресс-служба АСБ

В чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), объединяющей около 800 вузовских команд со всех регионов страны, завершился регулярный сезон. Впереди финальные игры в дивизионах, и уже затем - всероссийский плей-офф, называемый Лигой Белова в честь великого игрока и тренера, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972.

Фото: РИА Новости
Россияне готовятся к решающим матчам квалификации ЧМ-2019 по баскетболу

Напомним, что сильнейшие команды у мужчин объединяет элитный дивизион Студенческая лига ВТБ. Здесь первое место в регулярке заняли студенты Московской государственной академии физической культуры (Малаховка), потерпевшие лишь одно поражение в 24 матчах. На втором месте МГУ, отставший на две победы. Третье место занял екатеринбургский "УрФУ-Уралмаш", руководимый известным в прошлом игроком сборной России и ЦСКА Евгением Кисуриным. Право принять матчи решающей стадии "Финал восьми" (15-17 марта) получили кировские "Совы", которые автоматически освобождаются от раунда плей-офф дивизиона.

Интересно, что самый ценный игрок недавнего "Финала четырех" Кубка России Александр Платунов из "Пармы", сейчас вызванный в национальную сборную, в этом сезоне отметился несколькими матчами за команду Пермского политеха "Универ" из главного дивизиона. "Был период, когда долго не играл за "Парму" в Единой лиге, не получал особо много времени, поэтому меня "выцепили" в состав "Универа", дали возможность выступить в Студенческой лиге ВТБ. И этот опыт очень пригодился, - рассказал Платунов. - А вообще, я положительно отнесся к тому, что АСБ пошла на некоторые послабления по части допуска профессиональных игроков в свой чемпионат. Это напрямую отражается на уровне лиги: турнир становится сильнее, когда в нем выступает больше хороших игроков. Продолжаю следить за матчами "Универа". Думаю, у ребят есть хорошие шансы, чтобы выйти в "Финал восьми" дивизиона".

Фото: vtb-league.com
На матче "Парма" - ЦСКА установлен рекорд посещаемости в Единой лиге

Финиш "регулярки" был отмечен серьезным индивидуальным достижением Анатолия Шевченко из крымской команды "КФУ-Грифоны" (Симферополь). В матче против "Уралмаша-УрФУ" этот игрок совершил 27 (!) подборов, добавив к ним еще и 24 очка. Мощнейший "дабл-дабл"!

Отметим, что как бы ни завершился плей-офф в главных дивизионах у мужчин и девушек, командам элиты гарантировано место в Лиге Белова, где пройдут сражения непосредственно за чемпионский титул.

В женской студенческой Суперлиге 15 команд были разделены на подгруппы "Запад" и "Восток". Победителями стали ивановский "Химтех" и "Академия" (Пермский край). Сейчас идут игры полуфинального раунда, в основном пуле пока лидируют девушки из Перми и команда Поволжской академии физкультуры (Казань). "Финал восьми" пройдет с 1 по 3 марта в Иванове. Уникальную результативность демонстрирует в этом сезоне Полина Матушкина из "Академии". Она в шести матчах набрала более 50 очков, в десяти играх - более 40 очков, обновила свой же бомбардирский рекорд - 58 очков. А в одной из встреч ей удалось совершить 11 (!) дальних попаданий.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Звезды мира" обыграли "звезд России" в Матче звезд Единой лиги

Этот сезон для нашего студенческого баскетбола - особенный. В июле в итальянском Неаполе пройдут Всемирная Универсиада, где Россия будет представлена командами, сформированными из игроков АСБ. В феврале исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуры Андрея Павленко и Алексея Середенкова на посты главных тренеров мужской и женской студенческих сборных страны соответственно.

- На исполкоме мы обсудили дальнейшие планы: проведение сборов, возможность приезда в Россию американской студенческой команды Лихайского университета. Все это часть большой пирамиды студенческого баскетбола России, вершиной которой станет участие в Универсиаде в Неаполе, - сказал исполнительный директор АСБ Сергей Крюков. - Члены исполкома поддержали нашу программу и единогласно проголосовали за предложенных тренеров. Я считаю, это достойная оценка проделанной работы и кредит доверия на ближайшие полгода.

Спорт Баскетбол
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