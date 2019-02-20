Вандалы в США осквернили памятник по мотивам всемирно известного фото

Сотрудники правоохранительных органов в США занимаются поисками неизвестного, осквернившего скульптуру "Безоговорочная капитуляция", изображающую всемирно известное фото Альфреда Эйзенштадта "Поцелуй". Об этом сообщает CNN.

Police in Florida are looking for the vandal who painted "#MeToo" on the leg of the nurse in the "Unconditional Surrender" statue https://t.co/84VyOTeKXy pic.twitter.com/wfjiiyxjMJ — CNN (@CNN) 20 февраля 2019 г.

"Полиция Флориды разыскивает вандала, который нарисовал "#MeToo" на статуе "Безоговорочная капитуляция", на ноге медсестры", - говорится в сообщении телеканала.

Памятник смоделирован по образцу знаменитой фотографии, сделанной на Таймс-сквер в 1945 году, на которой изображена женщина в белой форме, которую моряк обнимает и целует в разгар празднования окончания Второй мировой войны.

"Mee Too" - Движение против сексуального насилия и домогательств, получившее распространение из-за скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном.