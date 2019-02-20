Венесуэла закрыла границу в Карибском море

Граница Венесуэлы с принадлежащими Нидерландам островами в Карибском море закрыта по решению руководства страны. Речь идет об Аруба, Кюрасао и Бонайре.

"Наша граница с этими тремя островами будет закрыта", - приводит ТАСС заявление исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. Она подчеркнула, что это касается не только морской, но и воздушной границы.

Решение будет действовать до тех пор, пока руководители этих островов не станут с уважением относиться к Венесуэле, вновь "обретя здравый смысл", добавила Родригес.

Напомним, именно через Кюрасао должна была быть доставлена гуманитарная помощь, о которой заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя ранее президентом страны. Однако легитимные власти страны отказались от этой гумпомощи, назвав ее "плохим и дешевым шоу олигархии".

О том, что доставка помощи в Венесуэлу может быть использована США для разжигания конфликта, в среду, 20 февраля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы знаем, что этот марш, эта доставка 23 февраля вызывает озабоченность многих стран, вызывает озабоченность у генсека ООН и у нас, разумеется", - заметил он.