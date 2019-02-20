"ВКонтакте" начинает торговать товарами с AliExpress

На платформе VK Apps в социальной сети "ВКонтакте" появится первая версия приложения маркетплейса AliExpress. Уже в конце февраля пользователи смогут совершать покупки на популярной китайской торговой площадке, оплачивая их в том числе через платежную систему VK Pay.

Весь ассортимент AliExpress, насчитывающий несколько десятков миллионов товарных позиций, будет доступен пользователям "ВКонтакте" в течение ближайших нескольких месяцев.

Позднее в соцсети появятся сниппеты товаров - все ссылки на AliExpress будут преобразовываться в карточки с описанием, иллюстрациями и ценой (по клику на товар откроется приложение маркетплейса, где можно будет быстро совершить покупку). Это позволит удобно обмениваться хорошими находками и участвовать в программах коллективных скидок.