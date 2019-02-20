Новости

ВКС России получат новейшие комплексы контроля космического пространства 03:28
На границе Газы в стычках с израильскими солдатами ранены 20 палестинцев 03:06
В Приморье во время пожара в частном доме погибли пять человек 03:04
СМИ озвучили размеры "гитлеровских пенсий" для бельгийцев 03:03
В мексиканском городе за 12 часов были убиты 11 человек 02:31
МИД РФ призвал Запад удержать Киев от военных авантюр 02:07
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил 01:20
Пентагон решил обеспечить ВВС Украины навигационным оборудованием 00:41
В Канаде семь детей погибли во время пожара 00:17
Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии 19.02.2019
Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 19.02.2019
Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова 19.02.2019
Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище 19.02.2019
Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 19.02.2019
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 19.02.2019
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 19.02.2019
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 19.02.2019
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 19.02.2019
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 19.02.2019
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 19.02.2019
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 19.02.2019
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 19.02.2019
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 19.02.2019
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 19.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 03:28
Рубрика: Власть

ВКС России получат новейшие комплексы контроля космического пространства

Целая сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства будет развернута на территории России в ближайшие годы. Они появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Об этом заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Красная звезда". Он уточнил, что это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения.

По словам Морозова, они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий, что во много раз увеличило их боевые возможности, пишет РИА Новости.

Благодаря этим системам российские ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, подчеркнул генерал-майор.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе