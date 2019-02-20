ВКС России получат новейшие комплексы контроля космического пространства

Целая сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства будет развернута на территории России в ближайшие годы. Они появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму.

Об этом заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Красная звезда". Он уточнил, что это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения.

По словам Морозова, они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий, что во много раз увеличило их боевые возможности, пишет РИА Новости.

Благодаря этим системам российские ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, подчеркнул генерал-майор.