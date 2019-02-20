Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию

В среду Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию, которое носило отчетливый социальный характер.

Выступление президента было посвящено прежде всего вопросам внутреннего развития, социального и экономического. Президент предложил целый пакет дополнительных мер для улучшения демографической ситуации, развития здравоохранения и образования, особое внимание уделил реализации национальных проектов и свободе предпринимательства.

Он, в частности, говорил…

О нацпроектах: Не ждать пришествия коммунизма, а улучшать жизнь людей сейчас

Реальные изменения к лучшему, связанные с реализацией национальных проектов, граждане должны ощутить уже в этом году, заявил президент.

Задачи, которые поставлены в нацпроектах, большие и сложные, но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Поэтому снижать планку нельзя, обозначил Путин. И уже в начале Послания предупредил чиновников: "Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

Людей мало интересует бюрократическая волокита, им важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, добавил президент. "И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что наши проекты развития - не федеральные и тем более не ведомственные. "Они именно национальные, - сказал он. - Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете".

О поддержке семей: пакет новых мер уже подготовлен

Главной задачей Путин назвал сбережение народа, а значит, и всемерную поддержку семей.

Президент сообщил о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей. Он предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. "Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети", - сказал президент.

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысят с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. В яслях к 2021 году нужно создать не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, и таким образом полностью решить эту проблему.

Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека "немного" где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы

Важнейшая мера - снизить налоговую нагрузку на семью. По принципу "больше детей - меньше налог". Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. Речь идет о том, чтобы дополнительно освободить от налога по 5 кв. метров в квартире и по 7 кв. метров в доме на каждого ребенка. Также глава государства предложил полностью освободить от налога на недвижимость земельные участки (размером до 6 соток), принадлежащие многодетным семьям.

Кроме того, президент предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми (сейчас ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита, президент предложил сделать льготу бессрочной). Обновленная программа может охватить 600 тыс. семей.

А для поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, предложено напрямую из федерального бюджета "погасить" за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Запустить эту меру Путин предложил задним числом - с 1 января 2019 года.

"Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле", - заявил президент и поручил правительству совместно с Центробанком разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера пока не охвачена ипотекой.

"Запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов - все это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям", - подчеркнул Путин.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ирина Невинная

О преодолении бедности: государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации

Сейчас за чертой бедности в России проживает около 19 миллионов человек, и это слишком много, констатировал Путин.

Среди них - многодетные и неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную и хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации.

"Причин для бедности на самом деле - не только в нашей стране, в мире вообще - очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации", - заявил президент и предложил развивать в России так называемый социальный контракт.

Этот механизм довольно эффективно действует в мире. И в России мог бы стать работающим механизмом поддержки. Владимир Путин рассказал, как действует социальный контракт: "Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства - кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей - на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом".

Правительство получило поручение уже начиная со следующего года на условиях софинансирования оказать содействие тем регионам, которые активно внедряют практику социального контракта. По оценкам, которые привел Путин, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек.

Конкретно

Президент - о доплатах к пенсиям с начала года

Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках реализации изменений пенсионной системы, и потребовал немедленно ее устранить.

"В качестве не очень хорошего примера для нашей работы хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал", - рассказал президент. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, добавил он.

Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, констатировал президент. "Несправедливость надо немедленно устранить", - подчеркнул он и дал поручения. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. А выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили, указал Путин.

Об ипотечных каникулах: отсрочка позволит людям сохранить свое единственное жилье

В Послании президент предложил ввести ипотечные каникулы - отсрочку по платежам для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты по ипотеке.

"В жизни может случиться все и бывает все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии", - обозначил позицию Путин. Отсрочка даст людям, которые лишились дохода, возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит погасить позднее.

Президент также попросил Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства со стороны подчас недобросовестных кредиторов.

"И в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека "немного" где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы", - заявил Путин.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Игорь Зубков

О здравоохранении: медпомощь должна быть доступна во всех населенных пунктах России

Говоря о здравоохранении, президент отметил, что в отдаленных населенных пунктах остается проблемой даже просто попасть на прием. В этой связи он поставил задачу: до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.

Путин призвал развивать формат бережливых поликлиник. Он поручил правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник, принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. Уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты прежде всего все детские поликлиники.

Запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов - все это должно происходить без лишних бумажек и походов по инстанциям

"Обращаю внимание: дело не в том, чтобы появилась вывеска "Бережливая поликлиника". Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства", - подчеркнул президент.

Кроме того, учитывая дефицит кадров в этой сфере, президент предложил снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Подъемные для врачей составят 1 млн рублей, для фельдшеров - полмиллиона рублей.

Президент также напомнил, что в Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. "За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей", - сообщил он.

Кстати

Скажем раку "нет"

Сергей Тюляндин, профессор, председатель Российского общества клинической онкологии:

- Ежегодно в нашей стране диагноз "рак" впервые ставится примерно 600 тысячам человек, общее количество больных - 3,6 млн человек. Это беда не только России - заболеваемость растет во всем мире. Поэтому очень важно, что на развитие онкологической помощи выделяются беспрецедентные средства - 1 триллион рублей в ближайшие шесть лет. Ключевой момент для успешного лечения - ранняя диагностика. Важно качественно улучшить проведение диспансеризации. Люди должны иметь возможность полноценно обследоваться в вечернее время, в выходной день. С помощью простых исследований несложно своевременно выявить наиболее распространенные виды рака. Хорошо, что сейчас нам стали напоминать по телефону и с помощью СМС: вам нужно прийти на диспансеризацию, приходите, мы вас ждем. До людей нужно донести: если хочешь сохранить здоровье, надо хотя бы раз в год пройти элементарное обследование.

Понятно, что только поставить диагноз вовремя - это лишь первый шаг. Помощь онкологов должна стать доступнее - ведь после оперативного лечения больной нуждается в наблюдении, лечение должно продолжаться. И, конечно, очень хорошо, что поставлена цель создать полноценную службу реабилитации. Причем это, конечно, должно касаться и детей, и взрослых пациентов.

Подготовила Ирина Невинная

Кстати

Без боли и не только

Дмитрий Барановский: Необходимо развивать паллиативную службу.

Дмитрий Барановский, член Ассоциации паллиативной медицины, экс-главный врач Уинской ЦРБ Пермского края:

- Сегодня Госдума должна принять долгожданный законопроект о паллиативной помощи. О развитии этой службы говорил вчера и президент. То, что государство уделяет этой теме много внимания, - большой прогресс. Но мы, специалисты в этой области, не устаем повторять: паллиативная помощь - это не только обезболивание. Если бы это было так, проблема решалась бы легко, - выделить достаточно денег на лекарства, обеспечить ими пациентов, обучить врачей правильно их назначать, и дело сделано.

Но проблема гораздо шире. Во всем мире паллиативная помощь представляет собой комплекс не только медицинских вмешательств, направленных на облегчение всех тяжелых проявлений заболевания, но и психологическую поддержку самого больного и его близких, и социальную помощь - например, в организации правильного ухода, если больной остается в семье. Конечно, все эти вещи связаны между собой, и отделить одно от другого невозможно. К примеру, пациенту с рассеянным склерозом не нужно обезболивание, но в то же время он нуждается в постоянном патронаже. Вот почему, говоря о паллиативной помощи, нужно иметь в виду, что это комплекс медицинских и социальных мероприятий.

Важно, что система оказания паллиативной помощи выстраивается на всех уровнях: и в стационарных условиях, и в дневном стационаре, и на дому, с участием выездных бригад . Но к организации всех этих видов помощи, к тому, как именно люди смогут ими воспользоваться, пока остаются вопросы.

Остро стоит и вопрос финансирования - в соответствии с законом паллиативная помощь должна оказываться за счет средств региональных бюджетов, что не покрывает все потребности. Сейчас по факту хосписы опираются на помощь волонтеров и пожертвования.

Хорошо, что президент в своем выступлении отметил: законопроект будет опробоваться, обкатываться и дорабатываться. В том числе и с учетом мнения волонтерских организаций и специалистов в области паллиативной медицины.

О проблемах с мусором: нужно навести порядок, избавиться от мутных структур

Говоря о реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, президент в Послании предупредил исполнителей: "Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация".

Люди, подчеркнул он, должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. "Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется", - заявил Путин, поставив задачу сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации.

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Комментарий

В регионах говорят о необходимости наведения порядка в нормативах накопления отходов

Альбина Дударева.

Альбина Дударева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ:

- Недавно мы провели аудит отрасли по обращению с отходами в регионах. Сравнили и обобщили данные утвержденных органами власти субъектов РФ нормативов накопления ТКО. Получилась любопытная картина. Так, в Ростовской области максимальный норматив накопления ТКО на одного жителя в многоквартирном доме составляет 517,44 кг в год, а в Упенском районе Краснодарского края - 1080 кг. Причем плотность ТКО в этом районе Кубани составляет 600 кг на кубометр. На практике кубометр мусора весит 110-130 кг. Согласитесь, не может один человек в год выбрасывать 1080 кг, а сосед - в два раза меньше. После анализа всех данных у нас сложилось впечатление, что местные власти в ряде регионов при утверждении нормативов накопления ТКО попросту подгоняли цифры. А ведь эти показатели напрямую влияют на платеж для населения. Поэтому для качественного управления отраслью необходимо привести к единообразию единицы измерения (или кубометры, или тонны). И навести порядок в нормативах.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ольга Бухарова

Подготовила Ольга Бухарова

Об отечественном бренде чистой продукции: на внешнем рынке пойдет влет

Владимир Путин дал поручение правительству создать российский бренд экологически чистых товаров.

"Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) - это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции", - сказал президент и поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой" продукции. Бренд должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. "На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей", - заметил Путин.

Об образовании: через два года все школы России должны иметь высокоскоростной интернет

"Перед нами задачи нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет", - заявил Владимир Путин. И назвал цифры: в 2006 году при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Это, по словам президента, откроет ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, совместным онлайн-проектам со сверстниками из других регионов страны и из-за рубежа.

"Должно меняться и содержание образования, - обозначил в Послании президент. - В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания".

Отдельно президент сказал о тех школах в глубинке, где до сих пор нет элементарных благ цивилизации. "В стране доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации", - констатировал Путин и поручил губернаторам этих регионов решить проблему в течение двух лет.

А для решения проблемы кадров по аналогии с программой "Земский доктор" президент предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села и малые города.

Комментарий

На что потратить "подъемные"

Антон Ляпин, директор школы поселка Восточный Оренбургской области:

- Инициативу президента о возможном запуске с 2020 года программы "Земский учитель" по аналогии с "Земскими доктором", которая уже позволила закрепить на селе многих молодых медиков, можно только приветствовать. Чтобы школа, а следовательно, и весь наш поселок Восточный жили и развивались, нужны новые силы. У нас же только два молодых педагога - я и моя жена Татьяна, которая преподает в младших классах.

Миллион от государства стал бы хорошим стимулом, в том числе и для наших талантливых выпускников, которые на малую родину не спешат возвращаться. За эти деньги на селе реально построить хороший дом. А свободной земли у нас на целине предостаточно.

"Подъемные" можно было бы разрешить направлять не только на жилье, но и на повышение квалификации молодых педагогов, а также на обустройство подворья, а для отдаленных поселков, как наш (до Оренбурга девять часов езды), - и на покупку автомобиля.

Отдельные меры господдержки учителей в регионах уже действуют. Например, у нас в Оренбуржье есть доплата к заработку тем, кто переехал на село в течение двух лет после окончания вуза. У меня много знакомых молодых учителей, которые ушли из школы из-за низкой зарплаты, но готовы вернуться в профессию, если материальная сторона изменится.

Подготовила Ирина Чечурина, Самара

Комментарий

Где найти учителя

Ксения Ликерова.

Ксения Ликерова, глава Сугоякского сельского поселения Челябинской области, самая молодая глава села в России:

- Радует, что президент в курсе наших насущных проблем и как-то пытается их решить. Прежде всего это, конечно, касается дефицита кадров - учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. В свое время в поисках специалистов для амбулатории отправляли информацию о вакансиях во все медицинские вузы - никто не отозвался. И только благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" нашли нужных людей. Недавно говорили с коллегами по Ассоциации "Женщины - главы сельских поселений" о том, что неплохо было бы распространить действие этих программ и на учителей. И надо же - президент нас услышал!

Еще одна серьезная проблема - поддержка сельского хозяйства. Порадовало, что готовится новая федеральная программа развития сельских территорий, которая начнет работать с будущего года. Нужны налоговые преференции, льготные кредиты и субсидии для развития фермерства. Появятся рабочие места, и люди перестанут уезжать из села.

После выхода в "Российской газете" публикации о самой молодой в России главе поселения опыт Ксении Ликеровой, которая нашла медицинский персонал для сельской амбулатории, вызвал интерес у читателей из многих регионов страны. Сначала Ксения отправляла информацию о вакансиях во все медицинские вузы. Но из выпускников никто не отозвался. И тогда начала искать специалистов в социальных сетях. Через некоторое время откликнулась женщина-терапевт из Челябинска. За ней устроился педиатр, вернулась бывшая медицинская сестра. Все прибывшие из Челябинска специалисты получили служебное жилье и подъемные.

Подготовил Михаил Пинкус, Челябинск

О доходах бюджетников: они должны расти не ниже уровня инфляции

Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти, указал президент в Послании. Обращаясь к губернаторам, сидящим в зале, он напомнил, что необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. "Нельзя опускать эту планку", - подчеркнул Путин. "Но и зарплата по экономике должна расти", - уточнил он. "У нас более 40 миллионов граждан - это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры - получают фиксированные доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции", - заявил президент.

Комментарий

Второе дыхание для деревни

Татьяна Моисеева. Фото: Константин Бахарев

Татьяна Моисеева, глава Юрлинского района Пермского края:

- Многое, что прозвучало в Послании президента, очень действенно для нас, жителей сельских территорий. Я отметила для себя в первую очередь про развитие медицины.

Программа "Земский доктор", если снимут возрастные ограничения и дадут материальную помощь, явится большим подспорьем для нас. К тому же у нас в Пермском крае уже есть финансовая поддержка для фельдшеров на региональном уровне.

Я уже прикинула, что можно будет сделать у себя в районе. Жилье мы предоставляем, а если плюсом пойдет денежное пособие, это вообще будет замечательно! Скорее всего, сможем тогда привлечь даже узких специалистов, с которыми бывают проблемы.

Второе - это культура. Очень важное предложение президента о снятии налога на прибыль с учреждений культуры - с театров, кинотеатров, клубов. Также отметила для себя замечательное дело - продолжение выделения средств на ремонт сельских клубов. В наших деревнях порой это единственное место, где люди могут собраться, обсудить свои вопросы, концерты организовать, приезжих артистов посмотреть, послушать. И очень востребованы именно сельские клубы. В Юрлинском районе мы их строим и ремонтируем имеющиеся, и всегда есть посетители в них. В самой Юрле даже хореографы появились. И полно народу - ходят на занятия, учатся танцам. Так что замечательное предложение по культуре.

Третье, что надо обязательно мне отметить, это поддержка многодетных семей. Выделение 450 тысяч рублей за третьего и последующего ребенка - это очень хорошо. Я знаю, как живут у нас люди в деревнях, для них это колоссальная помощь. Снижение ипотечных ставок, льготы по имуществу. Думаю, что если все это осуществится, то села и деревни получат как бы второе дыхание и мощный толчок для развития. По крайней мере, для нашего Юрлинского района это очень актуально, как, наверное, и для всей страны.

"РГ" рассказывала о программе предоставления в Юрле жилья молодым специалистам. После выхода статьи Татьяне Моисеевой стали приходить письма со всей России. И самое поразительное, у нее ничего не просили, а просто писали: "Очень хорошо, что у нас в стране есть такие люди, как вы!" Одно письмо было на восьми страницах - женщина поведала Моисеевой всю свою жизнь с разными перипетиями. А окончила его на неожиданно бодрой ноте: "Это здорово, что вы помогаете людям". Правда, был и курьез. 80-летняя старушка с Алтая попросила прислать ей грибов, так как в их краях выдался неурожай на них. Глава района не привыкла отказывать людям - пошла на рынок, купила два килограмма сушеных грибов и отправила на Алтай.

Подготовил Константин Бахарев, Пермь

О госрезервах: у нас мощная финансовая подушка безопасности

"У нас мощная финансовая подушка безопасности", - заявил Владимир Путин. И сообщил: впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. "И эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния", - отметил президент.

"Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем. У нас есть задача - дорастить до определенного уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет", - рассказал Путин.

Об экономике: четыре приоритета, чтобы выйти на высокие темпы роста

Чтобы победить бедность, нужны высокие темпы экономического роста. Ключ к успеху - свобода для предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях. Владимир Путин в Послании выделил четыре приоритета, чтобы решить системные проблемы в экономике страны и выйти на высокие темпы роста.

Во-первых, это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей.

Второе - это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции. "Чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас все было на­дежно и работало как часы", - пояснил президент. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 процентов, и достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства.

Третье - снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала регионов. И четвертое - подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.

Правительству поручено сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев президент попросил оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды цифровой экономики. "Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность", - призвал Путин.

Вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и Ольга Голодец на церемонии оглашения Послания президента. Фото: Константин Завражин/ РГ

О свободе предпринимательства: бизнес не должен постоянно ходить под статьей

Для реализации всех этих масштабных задач нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства, подчеркнул президент. "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - заявил Путин.

Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. "Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу", - сказал Путин. И это, добавил он, становится серьезной проблемой для экономики.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований", - также заявил глава государства. Он поддержал идею создать цифровую платформу, где предприниматели смогут сделать публичной информацию о давлении на бизнес и добиться рассмотрения вопроса.

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные

О внешней политике: Россия никому не угрожает

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет. Мы должны это понимать и осознавать", - заявил президент. Выстраивать отношения с нами - значит находить совместные развязки, причем самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия, предупредил он.

Путин сказал о важности сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии, о готовности к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора с Японией, о тесных взаимоотношениях с Китаем и Индией и отдельно - об отношениях с США.

Политику США против России вряд ли можно назвать дружественной, констатировал президент. Вводятся все новые санкции, практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США. "Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, - заявил Путин. - Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер".

О выходе США из договора: ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным

Самым острым и обсуждаемым вопросом российско-американских отношений Путин назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент заявил, что США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из договора.

В случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично. "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", - отметил Путин.

По его словам, по своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. "Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения", - отметил российский лидер. "Мы этого не хотим", - подчеркнул он.

Об оружии: создание "Авангарда" сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли

Рассказал президент и о некоторых видах новейшего вооружения. "Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в Послании прошлого года, продолжается - ритмично, без сбоев по плану", - сообщил он.

В частности, началось серийное производство комплекса "Авангард". Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере, отметил президент. "Это было трудно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, находить смелые и уникальные решения", - рассказал Владимир Путин. Но мы это сделали. "Сделали наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах", - отметил он.

"У меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли", - сказал Путин. Не только с точки зрения повышения обороноспособности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов, отметил он.

Президент напомнил, что в свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. А создание ракетного щита, которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса. "Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер", - подчеркнул Путин.

О новой модели исследований и разработок: в течение трех лет такие центры появятся в 15 регионах

России предстоит осуществить амбициозные научно-технологические программы. Страна к 2025 году должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных систем.

Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня президент предложил запустить и в области искусственного интеллекта. "В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России", - заявил Путин.

Для мощного технологического развития стране нужно выстроить современную модель исследований и разработок, считает президент Владимир Путин. Для этого в регионах создаются научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса, напомнил он, выступая с Посланием. В течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 регионах страны, в том числе первые пять в этом году. Три из них - в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае - находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены.

России нужны специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого предстоит обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются, подчеркнул глава государства. "Надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более двух тысяч мастерских в колледжах и техникумах", - сказал президент.

Кроме того, он поручил сформировать Национальный космический центр, который должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров. В целом, отметил Путин, глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, образования. И Россия обязательно добьется в этом успеха.