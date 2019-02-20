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20.02.2019 13:48
Рубрика: Власть

Владимир Путин поручил создать новые научно-образовательные центры

Текст: Владимир Кузьмин

Для мощного технологического развития стране нужно выстроить современную модель исследований и разработок, считает президент Владимир Путин. Для этого в регионах создаются научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса, напомнил он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 регионах страны, в том числе первые пять в этом году. Три из них - в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае - находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены.

России нужны специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого предстоит обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются, подчеркнул глава государства.

"Надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более двух тысяч мастерских в колледжах и техникумах", - сказал президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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