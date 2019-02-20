Владимир Путин предложил освободить многодетных от налога на 6 соток

Владимир Путин предложил снизить многодетным семьям налоговую нагрузку. "Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог", - подчеркнул он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Президент выступил с инициативой увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. "Дополнительно освободить от налога - по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка", - заявил он. Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, и если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров.

- Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки, - предложил глава государства.

Регионы он попросил подумать о дополнительных налоговых мерах поддержки семей с детьми.