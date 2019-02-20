Владимир Путин рассказал руководителям СМИ об идеях Послания

Результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу 2019 года, а России нужно больше суверенитета в цифровой сфере, заявил Владимир Путин на встрече с представителями информагентств и печатных СМИ.

Глава государства признал, что Послание-2019 больше сосредоточено на внутренней проблематике, на вопросах социально-экономического развития. "Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги - 25 с лишним триллионов рублей", - сказал Путин. По его словам, таких средств никогда не выделялось целевым образом на достижение общенациональных задач. "И в течение девяти-десяти месяцев мы занимались подготовкой к запуску этих механизмов, определяли цели, дополнительно выявляли источники финансирования. Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше - в следующем, в 20-м, и в 21-м годах", - заметил он.

По словам главы государства, для старта национальных проектов необходимо закрыть очевидные проблемы, которые были названы в Послании (в частности, социальные проблемы). "Мне очень хотелось бы, чтобы люди услышали сегодня этот путь (путь России, - прим. "РГ"), путь развития, путь решения важнейших задач в сфере экономики, прежде всего", - сказал Путин. "Это увеличение производительности труда, прежде всего привлечение инвестиций, и в первую очередь частных инвестиций. Целый набор, связанный с высокими технологиями, и так далее. Вот это главные задачи, на решение которых нацелено исполнение нацпроектов. Но при этом мы никогда не забывали и не будем забывать о том, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, мы должны обеспечить свою безопасность", -- заметил он.

Для нового Карибского кризиса предпосылок нет и Россия к нему не стремится, заявил также президент. Но если его кто-то захочет, то про ответ сказано в Послании Федеральному Собранию - он будет зеркальным и асимметричным. "Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", - предостерег глава государства. В Послании президент посоветовал американским партнерам посчитать скорость и дальность применения российских перспективных комплексов. А на встрече еще предложил посмотреть, где будут находиться морские носители. При таких скоростях и такой дальности нет необходимости их ставить в территориальных водах или даже в особой экономической зоне определенного государства - "в нейтральных водах, просто в океане", объяснил он. Еще Путин предложил посчитать, за сколько гиперзвуковая ракета "Циркон" может достигнуть цели. "Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", - сказал он. "Это будет не в их пользу. Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают", - продолжил президент. "9 Махов, столько-то километров. Сколько это будет минут? Это все просто, как апельсин", - сказал он.

Путин также не исключил, что Россию могут отключить от интернета. "Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме . Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал он. В том числе и для спецслужб: "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут". Но все возможно, поэтому надо создавать независимые сегменты. Чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше.