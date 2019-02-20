Во Франции завод Ferrero закрыли из-за низкого качества ингредиента

Крупнейший завод итальянской фабрики Ferrero закрыт во Франции. Причиной стало низкое качество одного из компонентов популярной пасты Nutella и батончиков Kinder Bueno.

"На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже, и что в снабжении наших клиентов не будет наблюдаться какого-либо перебоя", - приводит ТАСС заявление французского филиала компании.

Компания не указывает, о каких компонентах идет речь и в чем заключаются их недостатки.

Известно, что на заводе в Вильер-Экаль выпускают по 600 тысяч банок Nutella в сутки.