Все это рок-н-ролл: вышел буйный трейлер байопика Motley Crue

Трейлер художественного музыкального кинофильма "Грязь" (The Dirt), основанного на биографии-бестселлере популярного вокально-инструментального ансамбля Mötley Crue и грозящегося "показать мир глэма во всей красе", доступен на YouTube.

И вполне способен порадовать болельщиков. Еще не успевших, например, остыть от "Богемской рапсодии". Поскольку использует ровно ту же схему - до нелепого. Хотя, учитывая репутацию коллектива, выглядит все, конечно, более разгвозданно.

Иван Реон (Рамси Болтон из "Игры престолов") сыграл в ленте гитариста группы Мика Марса, Дэниел Уэббер (Льюис из сериала "Каратель") - Винса Нила, Дуглас Бут (Титус из "Восхождения Юпитер") - Никки Сикса, а рэпер Колсон "Machine Gun Kelly" Бэйкер - Томми Ли.

Режиссер - Джефф Треймейн (франшиза "Чудаки" - Jackass).

Релиз на Nefflix - 22 марта.

Mötley Crue - один из самых приметных и громогласных хэви-коллективов американской сцены восьмидесятых, собрался в 1981-м в Лос-Анджелесе. Сикс и барабанщик Ли стояли у самых его корней, Марс и вокалист Нил присоединились позже.

Группа записала девять альбомов, проданных общим тиражом более ста миллионов экземпляров.